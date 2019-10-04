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Митрополит УПЦ рассказал, что общего у учителей и священников

04.10.2019 / 15:10
Митрополит УПЦ рассказал, что общего у учителей и священников
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул значимость труда учителей

Учитель, как и священник, является связующим звеном в сохранении и передаче культурных и духовно-нравственных традиций от поколения к поколению.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии УПЦ, об этом накануне Дня учителя сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Наш век — век головокружительных открытий и технологий. Вместе с тем, детей все больше окружают новые духовные и психологические вызовы. Осваивая передовые разработки, учитель призван сохранять чувство духовной трезвости. Только научая ребенка личным примером, педагог сможет уберечь ребенка от непоправимых ошибок и поможет сделать правильный жизненный выбор. От этого выбора, без преувеличения, зависит будущее нашего народа.

Настоящий учитель, как и священник, является для своего народа связующим звеном в сохранении и передаче культурных и духовных нравственных традиций от старшего поколения к младшему, и призван сеять разумное, доброе, вечное», - сказал митрополит Лука.

Владыка подчеркнул значимость труда учителей.

«Выполнение столь высокой задачи требует значительных духовных сил. Труд педагога прекрасен, но он требует внутренней аскезы, внутреннего подвига. Без этого подвига невозможно передать свой внутренний мир тем, кто со вниманием следит за каждым словом педагога.

Учителя, как никто знают, что школа, как и семья, всегда была, есть и будет той самой колыбелью, где формируется личность ребенка, закладываются жизненные принципы. И педагог – примером своей жизни, своей манерой общения, своим нравственным обликом не только должен, но и обязан помочь своим ученикам утвердиться в делании добра. Это святая обязанность учителя», - подчеркнул митрополит.

Поздравляя учителей с профессиональным праздником, Запорожский митрополит процитировал слова из книги Притчей.

«В книге Притчей Соломоновых Господь придает учительству высокий нравственный смысл: «Наставь юношу при начале пути его» (Притч. 22:6). Наставление на правильный жизненный путь — миссия, которой ежедневно вы посвящаете себя», - напомнил владыка Лука.

Источник: Inpress.ua
упц, день учителя
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