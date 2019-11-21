В УПЦ считают служение епископа Чешской Церкви с представителями ПЦУ лишь самоуправством

Сослужение иерарха Православной Церкви Чешских земель и Словакии (ПЦЧЗС), епископа Шумперского Исаии (Сланинки) постараются представить как начало признания Православной Церкви Украины, но это не соответствует действительности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в Фейсбук.

«Епископ Исаия сегодня (20 ноября – ред.) объявился у […] "ПЦУ", и служил у них, и очевидно, будет служить с ними завтра. Несомненно, что этот факт у нас будут подавать как начало признания ПЦЧЗС. Однако, это не так», – написал спикер УПЦ.

Он подчеркнул, что присутствие епископа Исаии на богослужении новой церковной структуры – акт самоуправства.

«Как стало известно из ПЦЧЗС, это является самоуправством епископа Исаии, который не имеет на это благословения своего Предстоятеля и действует вопреки своей Церкви, которая устами Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Ростислава осудила действия Фанара и заявила о непризнании "ПЦУ"», – пояснил протоиерей Николай.

Предполагается, что священноначалие Православной Церкви Чешских земель и Словакии в ближайшее время даст оценку таким действиям своего иерарха, добавил замглавы ОВЦС УПЦ.

Священнослужитель также напомнил, что именно при помощи епископа Исаии Фанар сейчас «фактически закладывает основы для создания параллельной юрисдикции в ПЦЧЗС». Константинопольский патриархат зарегистрировал на территории Чехии ставропигиальный монастырь, в который могут принимать клириков любых юрисдикций, прежде всего из Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

По словам протоиерея Николая, этот ставропигиальный монастырь возглавил архиерей Константинопольского патриархата митрополит Австрийский Арсений (Кардамакис), а его заместителем является владыка Исаия.

«Такой вот себе "троянский (фанарский) конь" в ПЦЧЗС. Известно, что он давно симпатизировал нашим раскольникам и будучи архимандритом, встречался с Филаретом ещё до всех историй с Томосом», – отметил спикер УПЦ.

В Михайловском монастыре Киева 20 ноября вместе с главой ПЦУ Епифанием Думенко и иерархией этой структуры служил епископ Исаия (Сланинка).