Войти | Зарегистрироваться
11:41

четверг,
21 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Сондленд подтвердил в Конгрессе: принцип "quid pro quo" относительно Украины

21.11.2019 / 10:54
Посол США при ЕС Гордон Сондленд подтвердил, что он, бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри не хотели работать с Руди Джулиани относительно Украины, но делали это по прямому указанию президента Трампа.

Об этом дипломат рассказал в среду, 20 ноября, во время слушаний в Палате представителей Конгресса США.

"Прежде всего, министр Перри, я и посол Волкер работал с господином Руди Джулиани в вопросе Украины по четкому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани", - подчеркнул американский дипломат.

Он отметил, что согласился на сотрудничество с Джулиани, иначе они "потеряли бы очень важную возможность укрепить отношения между США и Украиной". Поэтому распоряжение президента выполнялись, прежде всего, с учетом этого интереса.

Сондленд заметил, что он и другие должностные лица сначала не считали, что роль Джулиани в то время была неподходящей. Усилия со стороны должностных лиц были корректными, и обо всем они информировали администрацию. По словам посла, если бы он тогда знал об отношениях Джулиани с лицами, которые "сейчас находятся под уголовным расследованием", он бы не согласился работать с ним.

В то же время, посол США при ЕС подтвердил личную заинтересованность президента Трампа в расследовании против компании Burisma и семьи Байденов. Он также отметил, что считает это предпосылкой для того, чтобы президенту Зеленскому наконец было разрешено встретиться с президентом США в Вашингтоне.

"Я знаю, что члены этого Комитета часто прибегали к этим сложным формулировкам в виде простого вопроса, было ли "quid pro quo"? Как я уже говорил в контексте потребности (украинской стороны - ред.) в телефонном разговоре с Белым домом и встречи в Белом доме, ответ "да", - отметил Сондленд.

В то же время, по словам Сондленда, он не имел представления о том, почему была задержана оборонная помощь Украине. Он подчеркнул, что спрашивал об этом - и "ни разу не получал четкого ответа", но был "категорически против" этого шага. Украинцы, подчеркнул он, "нуждались в этой поддержке для борьбы с российской агрессией".

Напомним, Гордон Сондленд выступил на публичных слушаниях в Палате представителей в контексте расследования относительно импичмента президента Соединенных Штатов.

Источник 

США, Трамп, Джулиани, Сондленд
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 ноября
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.