Сондленд подтвердил в Конгрессе: принцип "quid pro quo" относительно Украины

Об этом дипломат рассказал в среду, 20 ноября, во время слушаний в Палате представителей Конгресса США.

"Прежде всего, министр Перри, я и посол Волкер работал с господином Руди Джулиани в вопросе Украины по четкому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани", - подчеркнул американский дипломат.

Он отметил, что согласился на сотрудничество с Джулиани, иначе они "потеряли бы очень важную возможность укрепить отношения между США и Украиной". Поэтому распоряжение президента выполнялись, прежде всего, с учетом этого интереса.

Сондленд заметил, что он и другие должностные лица сначала не считали, что роль Джулиани в то время была неподходящей. Усилия со стороны должностных лиц были корректными, и обо всем они информировали администрацию. По словам посла, если бы он тогда знал об отношениях Джулиани с лицами, которые "сейчас находятся под уголовным расследованием", он бы не согласился работать с ним.

В то же время, посол США при ЕС подтвердил личную заинтересованность президента Трампа в расследовании против компании Burisma и семьи Байденов. Он также отметил, что считает это предпосылкой для того, чтобы президенту Зеленскому наконец было разрешено встретиться с президентом США в Вашингтоне.

"Я знаю, что члены этого Комитета часто прибегали к этим сложным формулировкам в виде простого вопроса, было ли "quid pro quo"? Как я уже говорил в контексте потребности (украинской стороны - ред.) в телефонном разговоре с Белым домом и встречи в Белом доме, ответ "да", - отметил Сондленд.

В то же время, по словам Сондленда, он не имел представления о том, почему была задержана оборонная помощь Украине. Он подчеркнул, что спрашивал об этом - и "ни разу не получал четкого ответа", но был "категорически против" этого шага. Украинцы, подчеркнул он, "нуждались в этой поддержке для борьбы с российской агрессией".

Напомним, Гордон Сондленд выступил на публичных слушаниях в Палате представителей в контексте расследования относительно импичмента президента Соединенных Штатов.

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