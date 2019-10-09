Луценко: Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов

Что, в частности, может быть предметом рассмотрения американских правоохранительных органов, и в таком случае украинская сторона окажет правовую помощь в расследовании, считает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В интервью радио НВ во вторник, 8 октября, вечером Луценко рассказал, что Украина была вовлечена в американские политические процессы ещё в 2016 году, когда украинские политики и чиновники распространили информацию о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов и подтвердили наличие фамилии американского политтехнолога Пола Манафорта в этом документе.

"Есть зафиксированный факт, что наши политики и госслужащие пытались повлиять на американские выборы в пользу (экс-главы Госдепартамента и бывшего кандидата в президенты США – ИФ) Хиллари Клинтон", - сказал Луценко, имея ввиду высказывания директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

По словам экс-генпрокурора, американская сторона рассматривает это как вмешательство и отмечает необходимость расследования.

Говоря о своей встрече с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, экс-генпрокурор Украины рассказал, что это была инициатива Джулиани, и основанием для встречи было расследование по выведенным из Украины средствам (экс-президента Украины Виктора – ИФ) Януковича, часть из которых находилась в США.

По словам Луценко, несколько раз встречи откладывались, но потом он взял отпуск и по личной инициативе вылетел в США, где встречался с Джулиани несколько дней подряд по пару часов. Говоря о том, почему согласился на эти беседы, Луценко сказал: "Это был единственный путь попытаться добиться совместного следствия по деньгам Януковича, большая часть из которых находятся в США".

Экс-генпрокурор отметил, что украинская прокуратура обращалась по этому поводу к США, но официальных ответов не получила. "Меня интересовало, в какие ещё двери можно было стучать, чтобы совместно конфисковать эти средства", - добавил он.

Что касается интереса Джулиани в общении с Луценко, то, как утверждает последений, он заключался в том, что экс-генпрокурор может рассказать о вмешательстве украинских чиновников в американские выборы. По словам Луценко, он говорил, что такие действия имели место, но они не противоречат украинскому законодательству.

Также, по его словам, в общении с Джулиани речь шла и о деятельности компании Burisma ("Бурисма").

Луценко напомнил, что при генпрокурорах Виталии Яреме и Викторе Шокине расследовались уголовные дела, связанные с "Бурисмой" и экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским по трем направлениям: о превышении служебных полномочий Злочевским, подчинённые которого выдали лицензию фирме "Бурисма", о неуплате налогов "Бурисмой" и вероятном отмывании средств Злочевским.

"В самом конце каденции Шокина он почему-то передал ключевое дело о незаконности выдачи лицензии в НАБУ... Сразу после этого... дело было закрыто", - рассказал Луценко.

Дело о налогах, по его словам, было успешно доведено до завершения и "Бурисма" уплатила недостачу в госбюджет, после чего оно было закрыто.

"Дело об отмывании средств до сих пор в Генпрокуратуре Украины", - добавил Луценко.

"Я вижу, что все эти действия отвечают интересу топ-руководителей Демократической партии (США – ИФ). И все они, как правило, сходились в НАБУ или к так называемым активистам, которые охраняют и поддерживают НАБУ. И в случае так называемого украинского вмешательства, и в случае вероятного конфликта интересов сына Байдена с украинской компанией НАБУ сработало в пользу демократов".

При этом Луценко заверил, что его общение с Джулиани носило частный характер, без передачи каких-либо документов о том, как можно было бы лучше сотрудничать по расследованию ряда дел.

В целом, очерчивая свою позицию по данному вопросу, Луценко отметил, что считает необходимым переведение темы из политической в юридическую плоскость. При этом экс-генпрокурор отметил, что в данных вопросах нет подследственности украинских правоохранительных органов.

"Перенести точку поиска истины в американских выборах в Украину, с моей точки зрения, худшее, что может быть", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, остались ли какие-то доказательства, которые могут быть предоставлены в случае открытия расследования американской стороной, Луценко отметил, что есть видеозапись, в которой Джо Байден сам признает, что давил на президента Украины с целью смены украинского генпрокурора.

"Этот ключевой факт может и должен быть оценен не украинским следствием, а американским. Может ли Украина помочь в этом деле? Конечно, может. На запрос американской стороны мы можем допросить участников переговоров и подтвердить или опровергнуть то, о чем говорит Байден. Это, как минимум, конфликт интересов",- сказал он.

Это же, по словам Луценко, касается и возможного расследования по Байдену-младшему. "Если Америка считает необходимым открыть такое производство, то мы дадим распечатку платежей, я точно знаю, что она есть в нашем деле, лично видел бухгалтерские проводки. Американские правоохранительные органы могут проверить, действительно ли это были платежи за консалтинг", - сказал экс-генпрокурор.

"Украина не может инициировать дело против Байденов. У нас нет на это юрисдикции. Но если Америка откроет такое дело, то Украина, безусловно, в рамках международного соглашения предоставит правовую помощь относительно вероятного конфликта интересов Джо Байдена и относительно вероятного нецелевого финансирования его сына", - считает экс-генпрокурор.

Таким образом, как подчеркивает Луценко, речь идёт о вероятном конфликте интересов иностранных чиновников, поэтому Украина не может открыть производство по таким нарушениям.

Отвечая на вопрос, что конкретно следует делать Украине для выхода из сложившейся ситуации, экс-генпрокурор отметил, что украинский президент Владимир Зеленский выразил верный способ относительно перевода ситуации в правовую плоскость.

"Если США обеспокоены вероятными нарушениями своих граждан... они должны открыть дело, а Украина готова действовать в рамках совместной следственной группы с ними для установления истины. Чем быстрее это дело перейдет из рук и уст политиков к рукам и бумагам правоохранительных органов двух стран, тем лучше будет для установления истины и украинско-американских отношений", - подытожил Луценко.

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