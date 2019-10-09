В Церкви объяснили, почему ПЦУ является неканонической, а хиротонии ее священников – незаконными

В Русской Православной Церкви объяснили, почему Православная Церковь Украины является неканонической, а хиротонии ее священников – незаконными.

Разъяснения Синодальной Библейско-богословской комиссии РПЦ по этому поводу опубликованы на сайте patriarchia.ru.

«Большая часть хиротоний епископата Православной Церкви Украины ведет свое начало от бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета Денисенко, который 27 мая 1992 года был запрещен в священнослужении Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви, а 11 июня 1992 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви был извергнут из сана. Ввиду отсутствия покаяния у монаха Филарета и продолжения им […] деятельности, в том числе на территории других автокефальных Церквей, Архиерейским Собором Русской Православной Церкви от 18-23 февраля 1997 года он был отлучен от Церкви через анафематствование», - напомнили в РПЦ.

В документе также говорится, что Синод Константинопольской Церкви снял обвинения с Филарета, но позже он совершил раздор «внутри новосозданной структуры, т.е. совершил практически то же, за что был низложен почти тридцать лет назад. Таким образом, единственный из иерархов бывшего Киевского патриархата, кто в свое время имел каноническую хиротонию, покинул новую автокефальную Церковь и публично отверг томос об автокефалии».

В комментарии Синодальной Библейско-богословской комиссии РПЦ обратили внимание, что в ПЦУ вошли представители УАПЦ, хиротония которых является непризнанной в мировом Православии.

«В епископат Православной Церкви Украины была полностью включена иерархия Украинской Автокефальной Православной Церкви, в основе которой - хиротонии, совершенные в 1990 году бывшим епископом Житомирским Иоанном Боднарчуком (в 1989 году извержен из сана решением Священного Синода Русской Православной Церкви) и бывшим диаконом Виктором Чекалиным (в 1988 году лишен сана за аморальные поступки), самозванцем, который выдавал себя за епископа, но в действительности никогда не имел даже […]епископской хиротонии», - говорится, в частности, в документе.

Также в РПЦ напомнили об особенностях рукоположения главы УАПЦ.

«Часть иерархии УАПЦ была перерукоположена Филаретом Денисенко, однако к «чекалинским» поставлениям до сих пор восходят хиротонии некоторых епископов этой структуры, в том числе и хиротония Макария Малетича, который также получал епископскую хиротонию от «чекалинской» иерархии. Не имея даже формального апостольского преемства, бывший протоиерей Николай Малетич был восстановлен Константинопольским Патриархатом в сане «бывшего митрополита Львовского». Этот факт подтверждает, что Священный Синод Константинопольского Патриархата принял решение об оправдании обоих лидеров вместе с их иерархиями, не изучив обстоятельства их ухода в раскол, их осуждения и вопросы преемственности хиротоний — и даже не будучи знаком с основными фактами их биографии», - говорится в документе.

В РПЦ подчеркнули, что для примирения и принятия представителей бывшей УАПЦ и УПЦ КП в Церковь необходимо их покаяние, а также соблюдение «другого древнего принципа, согласно которому канонические прещения может отменить только тот субъект церковной власти, который наложил эти прещения».

Также в документе говорится, что одностороннее решение Константинопольского Патриархата о принятии в существующем сане представителей УПЦ КП и УАПЦ «не может быть признано законным, даже исходя из принципа икономии, поскольку не были выполнены два важнейших условия его применения: покаяние и их примирение с Церковью, от единства с которой они отпали и которая наложила на них прещения. […] В этой связи, в отношении большинства иерархов так называемой Украинской Автокефальной Православной Церкви, о которой было сказано выше, даже сама постановка вопроса о применении икономии представляется абсолютно невозможной».

В Церкви подчеркнули, что одним из инициаторов создания ПЦУ был бывший Президент Украины Петр Порошенко.

«Проект создания автокефальной Украинской Церкви, предложенный в 2018 году Президентом Украины Петром Порошенко, также опирался на представление о том, что, если не все, то, во всяком случае, значительное большинство украинских верующих поддерживают идею автокефалии. В своих публичных выступлениях Патриарх Константинопольский Варфоломей, по всей видимости, доверяя информации, полученной от украинских властей, также выражал уверенность в том, что к единой Церкви присоединится если не все, то большинство православного населения Украины», - говорится в документе.

В РПЦ обратили внимание, что большинство верующих остались верными УПЦ.

«Идея автокефальной церкви в действительности не имеет поддержки среди большинства православных Украины. […] Из 90 епископов канонической Церкви лишь двое перешли в новую организацию. Возглавляемая Митрополитом Онуфрием Украинская Православная Церковь по-прежнему остается самой крупной конфессией страны как по количеству епископов, духовенства и приходов, так и по числу верующих», - сказано в комментарии Секретариата Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви.

«Поражение на президентских выборах весной 2019 года Петра Порошенко, сделавшего провозглашение украинской автокефалии одним из основных пунктов предвыборной программы, только подтвердило необоснованность притязаний Православной Церкви Украины на роль национальной церкви», - говорится в документе.