Возвращение Украине контроля над границей с РФ является решающим пунктом Минских соглашений

И выполнение которого позволит прекратить проникновение через границу живой силы и вооружения для незаконных вооруженных формирований, подчеркивает специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок.

"Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение (сепаратистам), как они делают это до сих пор", - сказал Брок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что ситуация с выполнением Минских соглашений за 5 прошедших лет не продвинулась, поскольку обе стороны настаивают на первоочередном выполнении обязательств оппонентами, что является неправильным.

"За последние пять лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще", - сказал советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.

При этом Брок подчеркнул важность для правительства Украины контроля над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.

Источник