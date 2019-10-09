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На Днепропетровщину 11 октября прибудет чудотворная икона, которую пронесут по улицам города

09.10.2019 / 15:19
На Днепропетровщину 11 октября прибудет чудотворная икона, которую пронесут по улицам города
sobitie.com.ua Источник: Центр информации УПЦ
Образ будет находиться в Свято-Николаевском кафедральном соборе до 20 октября

В Каменское Днепропетровской области 11 октября прибудет чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» из киевского Свято-Введенского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sobitie.com.ua, об этом рассказал архидиакон Макарий (Тарасов), секретарь Каменской епархии Украинской Православной Церкви.

Встреча образа состоится в 17.00 на проспекте Свободы. Затем в сопровождении всего духовенства Каменской епархии и верующих святыня проследует крестным ходом в направлении Свято-Николаевского кафедрального собора. 

Крестный ход по традиции будет сопровождаться остановками с чтениями Святого Евангелия, совершением молебных прошений о благополучии жителей города и верующих епархии, призыванием помощи Божией для наступления мира в Украине. У памятного знака погибшим в противостоянии на Востоке Украины будет совершена заупокойная лития. 

Образ будет находиться в Свято-Николаевском кафедральном соборе до 20 октября. Духовенством епархии ежедневно будут совершаться уставные богослужения, в 13.00 перед образом будут служиться молебны с чтением акафиста и освящением воды.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Каменское
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