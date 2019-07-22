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Владыка УПЦ КП проанализировал зависимость Томоса ПЦУ от Фанара

22.07.2019 / 17:25
Владыка УПЦ КП проанализировал зависимость Томоса ПЦУ от Фанара
Митрополит УПЦ КП Иоасаф Источник: Фейсбук
По словам владыки Иоасафа, предстоятелю ПЦУ даже не дали оригинал Томоса, а лишь его копию

Митрополит Киевского патриархата Иоасаф (Шибаев) проанализировал текст Томоса для ПЦУ и пришел к выводу, что не бывает таких автокефалий, как полученная «страшной ценой» от Константинопольского патриархата.

Об этом он написан на своей странице в Фейсбук.

«По тексту Томоса – "не допускается какого дополнения или вычитания из его титула без разрешения Константинопольской Церкви"(это – о титуле Предстоятеля), "Проясняем к вышесказанному, что Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол" (орфография автора сохранена – Ред.)», – написал владыка Иоасаф.

Он также обратил внимание, что по всем крупным вопросам церковного, догматического и канонического характера предстоятелю ПЦУ надлежит обращаться от имени Синода к Патриаршему и Вселенскому Престолу, желая от него авторитетного мнения. От этого же престола новая церковная структура обязана получать и Святое Миро, а какие-либо изменения Устава должны соответствовать положениям Томоса, подчеркнул иерарх ПЦУ.

Иоасаф упомянул и о судьбе диаспоры, для которой новая религиозная организация не имеет права ставить епископов или учреждать приходы. В состав Святейшего Синода также могут входить лишь те, чьи епархии находятся в географических границах Украины, добавил архиерей Киевского патриархата.

«Теперь о ставропигиях – права Вселенского Престола на экзархат в Украине и священные ставропигии хранятся неприуменьшенными" – заметьте – речь идет во множественном числе, а не только об одной Андреевской церкви», – подчеркнул он.

По словам владыки Иоасафа, предстоятелю ПЦУ даже не дали оригинал Томоса, а лишь его копию.

«Вот такая автокефалия, такой Томос. Таких автокефалий не бывает! Если еще учесть страшную цену за происшедшее – новое разделение Церкви, разрушение мощной Церкви Киевского Патриархата, шельмование старца-Патриарха, положившего жизнь на дело устроения независимой, Украинской Православной Автокефальной Церкви», – заключил архиерей УПЦ КП.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, ПЦУ, Томос
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