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Православные Японии помолились за мир в Украине

22.07.2019 / 16:31
Православные Японии помолились за мир в Украине
Япония Источник: Центр информации УПЦ
Богослужение возглавил иеромонах Николай

Православные верующие Японии помолились за мир в Украине.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 20 июля в церкви в святого Мацуо, префектура Чиба (Япония), во время Божественной литургии верующие помолились о мире в Украине.

Богослужение возглавил иеромонах Николай.

В частности, во время сугубой ектении священник произнес молитву о единстве Православной Церкви, а после - молитву о мире в Украине.

Источник: Inpress.ua
упц, православие, Япония
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