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БДИПЧ ОБСЕ: финансирование избирательной кампании на выборах в Раду оказалось под чрезмерным влиянием олигархов

23.07.2019 / 14:54
В миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отмечают, что финансирование избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду было под сильным влиянием олигархов.

"Финансирование кампании отмечалось чрезмерным влиянием олигархов... И отмечалось использование админресурса", - сказал глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Альберт Йонссон (Albert Jonsson) на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник, 22 июля.

По его словам, в целом проведение выборов с административной точки зрения "прошло успешно... все процедуры были соблюдены".

Источник 

выборы, ОБСЕ
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