На торжества УПЦ в честь Дня Крещения Руси прибудет икона, которой благословили на брак князя Владимира

На торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси в Киев прибудет чудотворная Зимненская икона Богородицы, которой благословили на брак князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Икона Божией Матери «Зимненская» была подарена Константинопольским Патриархом византийской царевне Анне в качестве благословения на брак с великим князем Владимиром.

Согласно преданию, во время завоевания Херсонеса Владимир утратил зрение, но когда выходил из крестильной купели, то увидел яркое сияние, исходившее от иконы Богородицы, и сразу же прозрел.

Князь Владимир передал образ в основанный им Зимненский Святогорский Свято-Успенский монастырь, после чего за иконой закрепилось ее название.

Во время Первой мировой войны монахини вывезли образ в Житомир. В 1966 икона была передана Корецкому монастырю, а в родную Зимненскую обитель вернулась в 1995-м.

Зимненская икона Богородицы – одна из древнейших святынь Киевской Руси. Исцеления и чудеса по молитвам иконе продолжаются до сегодняшнего дня.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской.