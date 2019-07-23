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Международные наблюдатели обеспокоены практикой скупки голосов избирателей на выборах в Раду

23.07.2019 / 15:25
Практика скупки голосов избирателей вызвала серьезную обеспокоенность группы международных наблюдателей за внеочередными парламентскими выборами в Украине.

"Давно распространенная практика скупки голосов серьезно обеспокоила международных наблюдателей. Ее результатом стали 125 уголовных производств", - говорится в отчете миссии международных наблюдателей, распространенном в понедельник, 22 июля, в Киеве.

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выборы, наблюдатели, ВР
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