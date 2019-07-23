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Хищения в оборонке: правоохранители провели следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте"

23.07.2019 / 15:56
Правоохранители проводят следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте" по факту завладения $6 млн в оборонной сфере.

Сотрудники Департамента контрразведки СБУ выявили факты завладения денежными средствами в сумме более $6 млн при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения, сообщил отдел связей со СМИ Генпрокуратуры Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры.

Как сообщается, проведены следственные действия в служебных помещениях Кабинета министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и госпредприятии "Спецтехноэкспорт", направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.

Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" – дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт".

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СБУ, ГПУ, хищения, оборонная промышленность
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