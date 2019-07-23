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Духовная сокровищница: Изречения митрополита Антония о вере, Боге, Церкви и человеке

23.07.2019 / 13:33
Духовная сокровищница: Изречения митрополита Антония о вере, Боге, Церкви и человеке
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
«Господь всегда на стороне тех, кто твердо стоит за правду»

Сегодня Православная Церковь чтит память преподобного Антония Печерского, а день ангела отмечает управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Центр информации УПЦ собрал цитаты из проповедей владыки Антония о вере, Боге, Церкви, человеке - которые были опубликованы в открытых источниках.

ВЕРА

«Никакие репрессии, никакие гонения, никакие, даже самые страшные, методы воздействия не способны уничтожить истинную веру». 

«С углублением нашей веры во Христа маленькие частицы рая начинают проявляться и сверкать в нашей жизни, мы можем соприкоснуться с ними. Только всё истинное и настоящее способно нас утешить, выгнать тоску из нашего сердца, преобразить его».

БОГ

«Господь всегда на стороне тех, кто твердо стоит за правду».

«Всё прекрасное, что есть в нас, сделано рукой Божьей с огромной любовью и заботой о нас.
Раскрывая драгоценные дары, порой скрытые в глубинах нашей сущности, мы каждый раз соприкасаемся с Богом, с Его великолепной и совершенной задумкой относительно нас. Это чудо».

«Нужно в отношениях с Богом наводить порядок. Порядок заключается в полном доверии Ему. Даже если мы оказались в сложной ситуации, следует не роптать и сокрушаться, а задуматься, раз она нам дана, может, в этом есть Его воля и Промысл, а значит польза для нас».

«Бог — не враг грешников, Он их лучший друг».

«Когда Бог доволен нашими действиями, тогда и совесть человеческая удовлетворена человеком. Главная цель человека – угодить Богу. «И Бог мира будет с вами»».

ЦЕРКОВЬ

«Церковь Христова – это Тело Христово. Это то мистическое Тело, где каждый из нас имеет свое место и получает благодатные дары. Церковь не должна заниматься вопросами политического устройства. Церковь существует для души - чтобы спасти человеческую душу».

«Плоды Церкви – это всегда плоды терпения и доброты. Больную ветвь, пока есть надежда, можно еще прививать и перевязывать, а вот если она совсем усохнет, тогда следует отделять от дерева».

«Церковь как мать ждет своих детей всегда. И радуется каждому возвратившемуся, как воскресшему из мертвых: брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся (Лк. 15:32)».

«У Церкви, помимо благотворительности, есть более важная цель, к которой привести человека может только Она. Церковь призвана заботиться о бессмертной душе».

«Истинная Церковь всегда стоит на страже веры и церковного мира».

ЧЕЛОВЕК

«Если человек творит зло и не останавливается, не сокрушается в этом, то его удел один – духовное падение и саморазрушение: кто возвышает себя, унижен будет. Он сам себя отрезает от вечности».

«Верующие не просят для себя каких-то преференций, не провоцируют конфликты, не идут на какие-то радикальные шаги и поступки. Они всего лишь просят, чтобы им позволили молиться Богу. И ходить в ту Церковь, которая является для них родной, еще со времен их дедов-прадедов». 

«Люди, ненавидящие Церковь и Бога уже наказаны. Они представляют собой запутанный клубок страстей, и не имеют возможности распутать его, так как отрезали себя от Божией помощи».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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