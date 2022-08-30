Різке похолодання, а потім - літнє тепло: синоптик здивував прогнозом на вересень

Початок осені в Україні буде прохолодним - очікується зниження температури на 6-8 градусів. Проте поступово температура повернеться майже до літніх показників.

Такий прогноз на вересень підготував синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За його словами, атмосферні процеси над більшою частиною Європи у перші дні вересня помітно перебудується на осінній лад.

Вже з 1 вересня в Україні відбудеться відчутне похолодання, а температура повітря знизиться на 6-8 °С у порівнянні з останніми числами серпня.

Однак, майбутнє зниження температури зовсім не означатиме настання метеорологічної осені. Попередньо, за даними Ігоря Кібальчича, під кінець першої декади температурний фон підвищиться до комфортних літніх показників як у нічний, так і у денний час.

Щодо опадів, то, за словами синоптика, їх випаде 70-75% від кліматичної норми. Тому ризик розвитку посухи та збільшення пожежної небезпеки залишиться високим.

"Середньомісячна температура повітря за даними українських фахівців очікується на 1-1,5 °С вищим за кліматичну норму і становитиме залежно від області +14…+19 °С. Основний внесок у цю аномалія зробить друга половина вересня, яка може виявитися значно теплішою за першу",- розказав синоптик.