Войти | Зарегистрироваться
13:25

среда,
31 августа
Онлайн
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Фінанси
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Фінанси
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Публикации Країна Надзвичайні події

Різке похолодання, а потім - літнє тепло: синоптик здивував прогнозом на вересень

30.08.2022 / 18:10
Різке похолодання, а потім - літнє тепло: синоптик здивував прогнозом на вересень
фото Pixabay
Вересень в Україні почнеться з похолодання, проте згодом температура повернеться практично до літніх показників.

Початок осені в Україні буде прохолодним - очікується зниження температури на 6-8 градусів. Проте поступово температура повернеться майже до літніх показників.

Такий прогноз на вересень підготував синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За його словами, атмосферні процеси над більшою частиною Європи у перші дні вересня помітно перебудується на осінній лад.

Вже з 1 вересня в Україні відбудеться відчутне похолодання, а температура повітря знизиться на 6-8 °С у порівнянні з останніми числами серпня. 

Однак, майбутнє зниження температури зовсім не означатиме настання метеорологічної осені. Попередньо, за даними Ігоря Кібальчича, під кінець першої декади температурний фон підвищиться до комфортних літніх показників як у нічний, так і у денний час.

Щодо опадів, то, за словами синоптика, їх випаде 70-75% від кліматичної норми. Тому ризик розвитку посухи та збільшення пожежної небезпеки залишиться високим.

"Середньомісячна температура повітря за даними українських фахівців очікується на 1-1,5 °С вищим за кліматичну норму і становитиме залежно від області +14…+19 °С. Основний внесок у цю аномалія зробить друга половина вересня, яка може виявитися значно теплішою за першу",- розказав синоптик.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 августа
28 августа
27 августа
26 августа
25 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.