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Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови

28.08.2022 / 12:54
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали в себе безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).

Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали в себе безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).

Повідомляє Міністерство юстиції на Facebook-сторінці

За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину.

Обов'язкові умови

Як пояснили в Мін'юсті, щоб оформити одержання компенсації, необхідно дотриматись трьох обов'язкових умов, а саме:

  • у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;
  • житло переселенцям має бути надано безкоштовно;
  • переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.

Як оформити компенсацію

Для того, щоб отримати виплати власнику житла необхідно зробити кілька кроків:

  • подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради (у заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи);
  • зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.
  • протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.
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