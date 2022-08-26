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Як варіант, – ексспівробітник СБУ допускає підрив росією ЗАЕС, щоб вийти з війни

25.08.2022 / 19:55
Як варіант, – ексспівробітник СБУ допускає підрив росією ЗАЕС, щоб вийти з війни
Стало відомо, що російські окупанти зосереджують свою техніку біля 5 енергоблоку Запорізької АЕС. Тож експерти вже не виключають найгіршого варіанту розвитку подій.

Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак назвав цілком ймовірним те, що росіяни таки можуть підірвати електростанцію у Запоріжжі. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

За його словами, росіяни можуть зробити техногенну катастрофу лише з однією метою – путін хоче вийти з війни в Україні і "продати" росіянам це як перемогу й "вимушений крок". При цьому, кремлівський диктатор хоче залишити контроль над вже тимчасово захопленими територіями.

Ця "гра" навколо атомної електростанції можлива як варіант, мовляв, "щоб боялись, щоб не насміхались",
– сказав Ступак.

Він пояснив, що у кремлі є внутрішньополітичний блок, який "малює" майбутні сценарії розвитку подій, зокрема і щодо ситуації на ЗАЕС. Зрозуміло, що аналітики там не з найкращих.

Разом з тим, як додав фахівець, путін так хоче затвердити себе як "великого стратега" та очільника "сильної армії". А також, хоче посіяти страх на Захід. Однак якщо він на таке піде, він упускає момент, що погодні умови можуть зіграти не на його користь, тому він найпершим потрапляє під усі ризики. 

"Але це неможливо передбачити, це російська рулетка", – додав Ступак.

 

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