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Керівника благодійного фонду затримали за продаж ввезених для армії авто

22.08.2022 / 19:19
Керівника благодійного фонду затримали за продаж ввезених для армії авто
Керівника БФ «Майбутнє Радехівщини» Івана Михайліва затримали під час збуту трьох автомобілів за майже 500 тис. грн

СБУ спільно з прокурорами викрили ще одну схему продажу автомобілів, завезених в Україну на потреби армії. В організації заробітків на гуманітарній допомозі підозрюють керівника благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини» Івана Михайліва.

«За даними слідства, керівник одного з благодійних фондів на Львівщині налагодив механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Автомобілі оформлялися на адресу благодійного фонду, який очолював затриманий, для потреб військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавались стороннім особам з метою власного збагачення», – повідомили в понеділок, 22 серпня, в прокуратурі Львівщини.

У СБУ Львівщини розповіли, що для маскування такої діяльності фігурант виробляв довідки від власного благодійного фонду про нібито передачу транспорту ЗСУ. А насправді завозив авто для продажу. За даними слідства, у такий спосіб він намагався продати три автомобілі. Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» під час збуту автівок на загальну суму майже 500 тис. грн.

51-річному чоловікові повідомими про підозру у продажу гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство встановлює інших осіб, причетних до цієї схеми.

Правоохоронці не розголошують назву благодійного фонду та прізвище підозрюваного керівника. За даними ZAXID.NET, за торгівлю ввезеними для армії автомобілями затримали керівника БФ «Майбутнє Радехівщини» Івана Михайліва.

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