Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини

Служба безпеки викрила декількох посадовців Головного управління Державної податкової службиДніпропетровщини, які під час повномасштабного вторгнення Росії намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Викрили ділків кіберфахівці. Зловмисники втрутилися в роботу електронних систем ДПС, аби вивести кошти.

"За даними слідства, вони налагодили злочинний механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ. Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей, за допомогою яких здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби", - розповіли в СБУ.

Через такі маніпуляції податківці незаконно отримували можливість для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.

Привласнені кошти зловмисники намагалися вивести у "тінь", зокрема - через проведення безтоварних операцій.

До "схеми" залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Під час обшуків місць перебування організаторів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, "чорнову" бухгалтерію, електронні носії інформації з доказами злочинних дій, печатки комерційних структур, задіяних в оборудках, а також готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності (понад $80 тис.).

Наразі вирішують питання про оголошення зловмисникам про підозру.