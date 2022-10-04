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Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини

04.10.2022 / 17:48
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
Російські окупанти відчувають наближення ЗСУ, а тому поспіхом тікають з окупованої Луганщини. Так, у Лисичанську "влада" та російські командири залишили місто.

Російські окупанти відчувають наближення ЗСУ, а тому поспіхом тікають з окупованої Луганщини. Так, у Лисичанську "влада" та російські командири залишили місто.

Про це ексклюзивно розповіли джерела 24 каналу у спецслужбах.

За даними українських спецслужб, у Лисичанську зараз повний хаос. Ніякої "влади" у місті нема.

"Керівництво" втекло подалі. Командири росіян також,
– додали у спецслужбах.

На місцях залишилися хіба особовий склад різних російських угруповань, який безкарно та без зупинки мародерить все, що залишилося. 

Росіяни оголосили евакуацію з Лисичанська

Раніше джерела 24 каналу у спецслужбах стверджували, що російські окупанти вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська. Щоправда, евакуйовують вони не всіх, а лише тих, кого попередньо внесли у список.

Місцевих колаборантів у цих списках немає. Їх не те, що в Росію не беруть, а навіть не випускають з міста. То ж зрадникам залишається чекати на Збройні Сили України й українське правосуддя.

ЗСУ наближаються до Лисичанська

Додамо, що ЗСУ тривалий час боронили Лисичанськ, але 3 липня Генеральний штаб наказав нашим військовим відійти, аби зберегти життя особового складу. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай казав, що вийти з Лисичанська вдалося з повним збереженням особового складу нашого війська. Самі окупанти втратили у боях величезну кількість військових і техніки, адже стягували туди підкріплення.

 

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