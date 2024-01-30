Рекомендации по выбору IP камер наблюдения

Видеонаблюдение 24/7 и удаленный доступ к материалам в любой момент — все это становится доступно, если купить ip камеру. Применение таких камер вывело технологию видеонаблюдения на новый уровень. Теперь охраняемый объект под вашим контролем, даже если вас от него отделяют сотни километров.

Область применения

Ip камеры видеонаблюдения давно перешли из разряда “фантастика” в повседневную жизнь и используются в бизнесе и быту гораздо чаще, чем сложно устроенные замки.

Охрана жилья, удаленный присмотр за двором и садом, контроль порядка на территории предприятия, мониторинг работы торговых сетей — можно вспомнить еще несколько десятков способов применить возможности ір камеры на благо себе и бизнесу. Данное оборудование также используется для проведения видеоконференций, встреч в онлайн-формате и других мероприятий, где необходима видеосвязь.

В частной жизни такая камера позволит уберечь от взлома дачу, гараж, складское помещение, проверить добросовестность наемных работников, присмотреть за домашними животными.

Особенности работы

Самое ценное, что дает вам ір камера, — возможность наблюдения, просмотра отснятых материалов и управления настройками удаленно. Камера имеет ір адрес, благодаря которому информация становится доступной пользователю с любой точки мира при помощи компьютера, планшета или смартфона.

Видео, снятое камерой, оцифровывается и передается на накопитель информации. Его можно просмотреть непосредственно на объекте или онлайн через облачный сервис, где оно также сохраняется.

Айпи камера: купить то, что нужно

Разнообразие моделей на современном рынке достаточно велико, чтобы подобрать вариант под любой запрос. Камеры отличаются техническими характеристиками в зависимости от сферы применения. Первое, что учитывается, — это место размещения.

Наружные и внутренние

Камеры наружного наблюдения оснащены дополнительной защитой от влаги, перепадов температуры и пыли. Некоторые из них имеют козырек, позволяющий сохранить четкость изображения на ярком солнце. Также размещение вне стен дома требует повышенной прочности корпуса, способного “выстоять” при попытке разбить камеру.

Для внутреннего наблюдения более важными факторами являются качество изображения и внешний вид, так как устройство либо станет частью интерьера, либо должно быть попросту незаметным.

Совместимость и подключение

Чтобы купить айпи камеру, которая вам точно подойдет, обратите внимание на оборудование, которое у вас уже есть. В идеале это должна быть продукция того же производителя, что и камера. Если это невозможно, обратитесь за подсказкой к консультанту магазина. Он поможет с выбором соответствующего ПО.

Также следует учитывать и тип подключения камеры. Это может быть Wi-Fi, Ethernet и другие способы.

Возможности вашей камеры

Раскрыв каталог ip камер наблюдения, будь то внутренние или уличные модели, пользователь получает подробную информацию об их ключевых возможностях. По крайней мере, в EServer это происходит именно так.

Разрешение, как и с случае с другой цифровой техникой, исчисляется в пикселях. Очень крутой вариант — 8 МП, минимальный — около 2 МП. Но имейте в виду, что высокое разрешение занимает больше памяти на носителе. Поэтому, если качество картинки для вас не принципиально, остановитесь на золотой середине.

Угол обзора указывает на то, какое пространство будет охвачено камерой. Он значительно расширяется за счет поворотного механизма, поэтому на эту деталь также стоит обратить внимание.

Чувствительность, наличие или отсутствие инфракрасной подсветки, режим “день и ночь” указывают на качество работы камеры в темное время суток. Для уличных систем видеонаблюдения это мега важные показатели, как и минимальная освещенность, при которой возможна работа данной модели.

Автоматическая регулировка чувствительности нужна не всем. Если наблюдение постоянно ведется в темноте или при хорошем освещении, то потребности в ней нет. Если же освещение меняется — то лучше выбирать модель с данной функцией.

Запись звука возможна не с любой моделью. Если вам нужна ip камера видеонаблюдения внутри помещения, почти наверняка воспроизведение звука рано или поздно понадобится.

Метод хранения информации — это не только про удобство просмотра. Если в функционале указано “ANR”, это значит что при сбое соединения данные автоматически сохраняются на карте памяти. Это хорошее решение, когда нет возможности либо необходимости постоянной записи видео на карту.

Идентификация объекта позволяет айпи камере “запоминать” и распознавать лица, номера автомобилей и т.д. Важный плюс при наружном наблюдении.

Расстояние, на котором работает камера, включает дистанцию обнаружения, распознавания и идентификации объекта, наблюдения за ним. Все эти показатели у одной и той же модели отличаются.

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