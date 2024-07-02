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Разрешение на оружие: что необходимо для его получения

01.07.2024 / 22:13
Разрешение на оружие: что необходимо для его получения
Джерело фотографії: https://darwin-club.com/ru/
Периодически каждый человек в Украине задумывается о том, чтобы купить оружие для собственной защиты. В особенности остро вопрос безопасности встал в текущих условиях современности. Однако владение оружием – дело нестандартное. Мало уметь с ним управляться. Требуется соблюдать нормы хранения, и главное – получить разрешение на оружие, чтобы все было по закону. В прошлом процедура была хлопотной, но ее на порядок упростили.

Периодически каждый человек в Украине задумывается о том, чтобы купить оружие для собственной защиты. В особенности остро вопрос безопасности встал в текущих условиях современности. Однако владение оружием – дело нестандартное. Мало уметь с ним управляться. Требуется соблюдать нормы хранения, и главное – получить разрешение на оружие, чтобы все было по закону. В прошлом процедура была хлопотной, но ее на порядок упростили.

Для чего требуется разрешение

Наличие разрешения делает факт обладания оружия легальным. Преимущественно оно необходимо сотрудникам МВД, госслужащим, а также некоторым публичным лицам. Однако его может получить и непубличный человек. Это важно, поскольку, если выяснится, что владелец оружия не зарегистрировал его и не получил разрешения, он рискует получить тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.

В каком возрасте можно получить разрешение

На получение этой бумаги действуют возрастные ограничения, связанные с владением тем или иным видом оружия:

  • газовый пистолет, выхолощенное, пневматическое, травматическое, холодное оружие – доступно с 18 лет;
  • гладкоствольное оружие охотничьего типа – с 21 года;
  • нарезное оружие охотничьего типа – с 25 лет.
  • Необходимый пакет документов
  • Чтобы оформить разрешение на ношение оружия требуется собрать такую документацию:
  • официальное заявление в МВД по месту прописки;
  • ксерокс паспорта;
  • фотографии 3х4;
  • справка формата 127/о.

Кроме того, требуется договор о страховании гражданской ответственности хозяина оружия, а также квитанцию о том, что оружие зарегистрировано.

Перед тем, как получить разрешение на оружие, требуется пройти в стрелковом клубе специальный курс подготовки для начинающих, на котором поясняется как обращаться с ним, хранить его, разбираться в составляющих.

Получать разрешение владелец должен лично. Если у него уже есть зарегистрированное оружие, для оформления последующих экземпляров допускается предоставлять копии упомянутых бумаг, однако их требуется предварительно засвидетельствовать.

Необязательный пункт - справка о несудимости. Он нечасто стоит в перечне требуемых бумаг, поскольку часто представители правоохранительных органов самостоятельно выполняют запрос на уточнение данной информации. Но, если такая справка на руках уже есть, ее можно подать с остальным пакетом, чтобы ускорить процесс получения разрешения. Заказать ее можно онлайн, воспользовавшись сайтом госуслуг либо Сервисом Министерства Внутренних Дел.

Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году: инструкция действий

Джерело фотографії: https://darwin-club.com/ru/

Что собой представляет получение официального разрешения

Как оформляется получение разрешения на оружие в Украине:

  1. Написание заявления в МВД с соответствующим запросом.
  2. Предоставление вышеописанного пакета документации.
  3. Предоставление квитанции об оплате необходимых сборов.

Если по поводу собранных бумаг и непосредственной личности владельца, а также оружия не возникает никаких вопросов, тогда официальное разрешение будет предоставлено.

Разрешение состоит из трех частей. Первую оставят в МВД, две другие потребуется предоставить в момент приобретения оружия. После оформления покупки один бланк останется в магазине, второй вернется владельцу.

Разрешение можно получить в городском либо районном отделе МВД, а также в областном отделе разрешительной системы. Оно не требуется только для покупки газового баллончика, контактного электрошокера, а также пневматического пистолета с калибром меньше, чем 4,5. Бумага выдается сроком на три года, и не позже, чем за месяц до истечения срока требуется подать заявление о продлении разрешения на оружие в магазин либо в МВД.

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