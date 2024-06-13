ПЭТ-тара – неотъемлемая часть бизнеса, работающего с пищевыми продуктами

Тара используется во многих сферах деятельности, и пищевая промышленность – не исключение. В ней применяются упаковки из различных материалов, из которых выделяют фольгу, материалы на основе целлюлозы и созданные из полимеров. Полиэтилентерефталат (сокращенно – ПЭТ) – один из распространенных в производстве синтетических упаковок полимер. Производимые из него емкости называют ПЭТ-тарой. У нас на официальном компании «Allpack» представлена ПЭТ тара оптом с возможностью быстрого ее заказа.

Основные виды ПЭТ-тары

Разновидностей тары из полиэтилентерефталата немного. К основным относят такие:

Бутылки. Это классические емкости для различных пищевых товаров. Изначально предназначены для жидких продуктов. Также многие предприниматели продают в них мед, сливочное и подсолнечное масло, а также множество других вязких продуктов. Конечные потребители после первого использования бутылок хранят в них помимо жидких и вязких товаров разные крупы и прочие сыпучие продукты. Бутылки различают по объему – от самых маленьких (100 мл), предназначенных для продукции вроде соусов, специй, кетчупов, напитков и т.д. до больших баклажек объемом в 10 литров. Также их различают по толщине стенок. Существуют бутылки с толстыми стенками, существуют с мягкими. У каждой емкости есть свои преимущества. Банки. Они объемом меньше бутылок, но также незаменимы в пищевой промышленности. Их разделяют по объемам. Применяются они для консервированных продуктов, а также для различных жидких и вязких товаров (для тех же, что и бутылки). Еще их применяют для хранения сыпучих товаров вроде соли, приправ, специй и т.д. Для хранения приправ и подобного применяются банки небольших размеров. Прочие емкости из полиэтилентерефталата. К ним относят флаконы и подобное.

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Главные достоинства ПЭТ-тары

Такого вида упаковки получили свое распространение благодаря некоторым достоинствам. Среди них выделяют такие:

Основная часть упаковок из ПЭТ являются эластичными. Это способствует отсутствию различных микротрещин. А они – первый признак того, что скоро бутылки потеряют свою герметичность и начнут пропускать жидкость. Возможность использовать емкости большое количество раз. Полиэтилентерефталат стойкий к пониженным температурам. Этими же свойствами обладает и тара, созданная из него. В производстве емкости из ПЭТ более дешевые, чем те, что из классического пластика.

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