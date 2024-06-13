Войти | Зарегистрироваться
21:04

вторник,
18 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Лубінець: Якби рф справді була зацікавлена у поверненні полонених, то обміни відбувалися б

17.06.2024 / 17:27
Спроба росії перекинути відповідальність на Україну за зрив чергового обміну полоненими - це абсолютна пропаганда. Якби рф справді була зацікавлена у поверненні полонених, то обміни відбувалися б.

Як пише gazeta.ua, про це у коментарі Укрінформу заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Україна ніколи не відмовлялася від обмінів. Навпаки, виступає з новими ініціативами стосовно цього.

"Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні полонені просто не потрібні", - зазначив Лубінець.

Лубінець
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 июня
17 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.