Ромовое наслаждение на любой вкус: гид по напиткам DMF

Вкус классического карибского рома знаком многим. Но нынешние тренды иные: часто нужно что-то новое, яркое, необычное. Основатели Dead Man's Fingers вовремя уловили эти настроения: взяв за основу рецепт традиционного и облагороженного пиратского напитка, чтобы поддержать его аутентичность, они начали добавлять авторские (обязательно натуральные) ингредиенты. И преуспели в этом. Так что если вы поклонник коктейльных вечеринок, вам стоит познакомиться с впечатляющим ассортиментом бренда. Не стоит унывать, если цены на ром DMF на Maudau покажутся вам не самыми доступными, ведь полученное удовольствие стоит того.

Pineapple Rum

Сбалансированный напиток, объединяющий в себе превалирующую тропическую сладость засахаренного ананаса, пряные нотки мускатного ореха, едва уловимые — аниса и лайма. Попробуйте его с любым лимонадом, но не забудьте добавить много льда.

Banana Rum

Еще один ромовый напиток с выраженным тропическим вкусом, в котором, кроме банана, чувствуются нотки меда, толика карамели и, конечно же, ваниль. Любите Дайкири? Это он и есть, только банановый. Попробуйте его с соком (ананасовым или яблочным) — и получите банановую Pina Colada. Можно просто смешать с колой и льдом, добавив немного имбирного эля.

Passionfruit Rum

Если и после этого вам будет недоставать тропиков, попробуйте Passionfruit. Это самый пряный тропический продукт в сладком ассортименте DMF. В нем органично сочетается пряность и вкус маракуйи с манго. Самым известным коктейлем на его основе считается Passion in the Med, для которого нужно взять в одинаковой пропорции алкогольный ингредиент и апельсиновый сок, добавив льда и немного тоника.

Spiced Rum

По идее, классический пряный Spiced должен стоять на первом месте. У него много наград, приятный аромат и необычное сочетание пряного вкуса с нотками ванили, карамели, спелых цитрусовых и мускатного ореха. Идеальный продукт для употребления соло или в качестве основы для целого ряда классических коктейлей.

Cherry Rum

Если вы полагаете, что получите привычный вкус спелой вишни, то будете правы лишь частично. Без южных акцентов и здесь не обошлось (ананас, кардамон, корица). Но на его основе можно приготовить настоящий cherry boom, просто добавив клюквенного или вишневого сока.

White Rum

Белый череп, в котором чувствуются оттенки ванили и южных фруктов, — это ром с характером. С ним в домашних условиях можно приготовить что-то похожее на Мохито или Дайкири, а если напала лень — пойдет и кола со льдом. Все равно будет вкусно.

Hemp Rum

Это та самая вишенка на торте, которая сделала знаменитым Dead Man’s Fingers. Ром с экстрактом каннабидиола стоит попробовать однозначно, хотя это и самый дорогой продукт из линейки бренда, максимально представленной на сайте Маудау. Пряный и насыщенный вкус содержит немало акцентов, включая жареный арахис, травяные нотки, хмель и специи. Как же без них! Даже самый простой микс с колой покажется очень вкусным.