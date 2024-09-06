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У МЗС назвали умови, які сприятимуть поверненню українців з-за кордону

15.09.2024 / 10:10
Міністерство закордонних справ України працює з європейськими партнерами з метою створення належних умов і впровадження ініціатив, які сприятимуть поверненню українців, які виїхали за кордон, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Настав час ставити питання про розробку Європейським союзом програм повернення українців. Звичайно, для цього мають бути створені умови. Від умов у сфері безпеки, медичних послуг, відновлення житла. Це має бути на порядку денному», - зазначив міністр.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ України продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочують українців, що мають намір повернутися додому.

Зокрема, про такі стратегії йшлося нещодавно на переговорах глави МЗС України з єврокомісаром із внутрішніх справ ЄС Ільвою Йоганссон.

Сибіга
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