У МЗС назвали умови, які сприятимуть поверненню українців з-за кордону

«Настав час ставити питання про розробку Європейським союзом програм повернення українців. Звичайно, для цього мають бути створені умови. Від умов у сфері безпеки, медичних послуг, відновлення житла. Це має бути на порядку денному», - зазначив міністр.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ України продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочують українців, що мають намір повернутися додому.

Зокрема, про такі стратегії йшлося нещодавно на переговорах глави МЗС України з єврокомісаром із внутрішніх справ ЄС Ільвою Йоганссон.