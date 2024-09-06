Буданов: Величезну проблему для фронту створило нарощування росією виробництва керованих авіабомб

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

Він зазначив, що північнокорейська військова допомога росії викликає найбільше занепокоєння порівняно з підтримкою, яку надають інші союзники москви.

"Вони (КНДР. - ред.) постачають величезну кількість артилерійських боєприпасів, що є критично важливим для росії. Після таких поставок спостерігається ескалація бойових дій", - сказав Буданов.

Очільник ГУР також зазначив, що "величезну проблему для фронту" також створило нарощування росією виробництва керованих авіабомб. А нарощування виробництва ракет типу "Іскандер", призвело до "масованого використання" росією зброї для нападу на Україну.