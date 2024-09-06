Буданов: Глобально росіяни не можуть нічого вдіяти, поки триває війна в Україні

"Я всі ці міфи про ескалацію чую з 2014 року. Що таке ескалація, коли ми ведемо повністю конвенційну, загальновійськову війну? - Абсолютно всі типи озброєння, які тільки існують у світі, вже використані. Ну чим можна ще ескалувати ситуацію?" - сказав він на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13-14 вересня.

Буданов відкинув серйозність висловленого припущення, що президент рф путін надасть набагато більше допомоги країнам і групам на Близькому Сході з метою ескалації війни там.

"Чим же він допоможе, коли він сам просить допомоги в інших? Чим він глобально допоможе? Так, можна відправити підрозділ спецпризначення, немає проблем. Можна передати, наприклад, 50 ПЗРК. Але що далі? - Усе воює тут, уся російська армія, усе, що виробляється, прямо з конвеєра йде на фронт. Усе, що вони закуповують - до речі, їм ніхто нічого безкоштовно не надає - усе йде на фронт. Чим вони допоможуть?" - аргументував свою позицію глава ГУР Міноборони.

"Глобально вони не можуть нічого вдіяти, поки триває війна в Україні", - підсумував він.

Ексочільник Центрального командування Збройних сил США, партнер і глава Глобального інституту генерал Девід Петреус на YES висловив думку, що сьогодні відсутні підстави говорити про ймовірність використання росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну.

За його словами, на початку війни було обґрунтовано побоювання щодо можливості використання росією ядерної зброї, що призвело до попередження, що в такому разі буде знищено Чорноморський флот.

"Однак згодом ми побачили межу підтримки росії з боку Китаю. Згодом Сі (глава КНР Сі Цзіньпін) публічно закликав рф утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем'єр-міністр Індії Нарендра) Моді", - аргументував Петреус.

Своєю чергою радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван, коментуючи чергові погрози путіна, що він розцінюватиме дозвіл на використання далекобійних ракет щодо росії, як прямий вступ НАТО у війну, зазначив, що США у своїх діях враховують можливість загроз із боку росії.

"Ми не просто сидимо тут і говоримо, що немає абсолютно ніякої загрози з боку росії, тому що ми бачили, що росія робить по всій Європі, і ми бачили їхню здатність порушувати всілякі норми, щоб заподіяти шкоду, включно зі шкодою союзникам по НАТО", - зазначив радник президента.

За його словами, США дивляться на те, що говорять і роблять росіяни, і розробляють свою політику відповідним чином у координації зі своїми союзниками та Україною.

Водночас Салліван наголосив, що президент Байден і його адміністрація неодноразово спростовували припущення, що вони будуть паралізовані погрозами росії.

"Ми, очевидно, спрямували величезні обсяги допомоги в Україну, незважаючи на погрози з боку росії, і ми продовжимо це робити", - заявив він.