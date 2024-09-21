Зеленський: Готуємось до важливих перемовин із нашими європейськими партнерами

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Готуємось до важливих перемовин із нашими європейськими партнерами – із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз, перед зимовим сезоном та й загалом цієї особливо вагомої осені, у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, енергетика – це нагальний пріоритет. Фронт – незмінний пріоритет. Це постачання та спільне виробництво зброї. Політична взаємодія – ми вже почали перемовини щодо вступу України у Євросоюз, і процес перемовин має бути таким активним, який справді зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може. А також – тематика російських активів. Те, що має бути спрямовано на захист життя в Україні від російської ж агресії. Є чітке рішення про 50 мільярдів для України за рахунок російських активів, і потрібен механізм реалізації. Щоб уже найближчим часом було відчутно: така підтримка для України є", - сказав Зеленський.