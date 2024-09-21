Сибіга: росія повинна вивести свою армію з Придністров’я

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Під час зустрічі з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм Сибіга обговорив прогрес і перспективи розвитку двосторонніх відносин, події в царині регіональної безпеки та істотний прогрес, досягнутий обома країнами в євроінтеграції.

Молдовський міністр підтвердив, що Кишинів твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність, єдність і незалежність України, а також продовжить надавати допомогу більш ніж 125 тисячам українських біженців.

Глава МЗС Андрій Сибіга відзначив, що Молдова разом із Україною йде шляхом євроінтеграції, та наголосив на важливості скоординованих заходів щодо боротьби з гібридними загрозами.

Глава української дипломатії також торкнувся теми придністровського врегулювання, підтвердивши підтримку України в пошуку рішення.

"Придністровський регіон – це Молдова, і росія повинна вивести звідти свою армію. Україна і надалі підтримуватиме Молдову в переговорному процесі", – сказав він.