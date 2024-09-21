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Укрпошта отримала близько 6000 повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК, - ЗМІ

20.09.2024 / 17:27
17 вересня відбувся перший централізований обмін повістками в електронному форматі: усі повістки, підписані електронними підписами керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, автоматично надійшли до серверів Укрпошти.

Про це повідомив сайт Ukrainian Military Pages з посиланням на Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

"Загалом Укрпошта отримала близько 6000 повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Разом з тим, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих військкоматах", - пише Ukrainian Military Pages.

Повідомляють, що повістки, створені Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронно, містять спеціальний QR-код. Укрпошта роздрукувала їх і тепер надсилає за домашніми адресами військовозобов'язаних у вигляді рекомендованих поштових відправлень.

На явку до ТЦК надано 14 днів.

Раніше начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий повідомляв про автоматизацію процесу вручення повісток військовозобов'язаним.

За словами представника Міноборони, Укрпошта доставлятиме повістки адресатам.

Укрпошта, повістки
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