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ЦПД: росіяни придумали новий фейк про підвищений рівень радіації через обстріл Рівненської АЕС

17.09.2024 / 15:23
ЦПД: росіяни придумали новий фейк про підвищений рівень радіації через обстріл Рівненської АЕС
Електронні листи нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій про "ракетний обстріл" Рівненської АЕС є частиною інформаційної атаки росії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Вказано, що українці почали отримувати електронні листи, де вказано, що буцімто завданий по Рівненській АЕС "ракетний обстріл" спричинив підвищений рівень радіації. У листах наведені інструкції щодо евакуації та посилання на невідомі сумнівні ресурси.

Як з'ясували в Центрі протидії дезінформації, ДСНС подібних повідомлень не розсилала. А пошти служби з надзвичайних ситуацій зламані не були.

"Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них", – йдеться у повідомленні.

Громадян закликають у жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в цих листах. А сам лист необхідно позначити як спам. У разі, якщо не вдалося уникнути переходу за посиланням, слід звернутися до Кіберполіції.

ЦПД
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