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Науковці: Використання ШІ під час навчання може стати для школярів "милицями", адже так вони не отримують якісних знань

17.09.2024 / 17:27
Штучний інтелект стрімко проникає в усі сфери життя, зокрема впливає на освітній процес. Дослідники виявили, що використання ШІ у навчанні допомагає школярам покращувати свої академічні результати.

Персоналізовані навчальні програми, аналіз прогалин у знаннях та інтерактивні підказки роблять процес навчання ефективнішим та захопливішим. Водночас виникають питання щодо можливого негативного впливу на критичне мислення та самостійність учнів, пише popsci.

Науковці припускають, що використання штучного інтелекту під час навчання може стати для школярів "милицями", адже так вони не отримують якісних знань.

Дослідники з Університету Пенсільванії (США) провели відповідний експеримент, у якому взяли участь майже тисяча учнів старших класів з Туреччини, пише Popular Science.

Усі школярі відвідували шкільні заняття математики, але в позаурочний клас самостійно виконували завдання.

Учасників дослідження науковці поділили на три групи – перші готувалися самостійно, друга група використовувала ChatGPT, а ще частина школярів навчалися за допомогою іншої версії ChatGPT, який давав підказки для вирішення завдань.

ChatGPT - чат-бот із штучним інтелектом, призначений для надання відповідей на запитання у форматі діалогу.

Школярі з усіх груп виконували однакові завдання з різних тем протягом чотирьох циклів занять, кожне з яких тривало 90 хвилин.

Згодом дослідники проаналізували правильність розв'язків, які отримали учасники експерименту.

Виявилося, що група з доступом до ШІ правильно виконали на 48% більше практичних завдань, ніж школярі, які займалися самостійно.

Натомість учні, яким шлях до вирішення задач підказував "репетитор" на основі ШІ, мали на 127% більше правильних відповідей.

Згодом автори дослідження провели додаткове тестування, аби перевірити, як зрештою учні засвоїли знання з опрацьованих тем. Цього разу школярі вирішували завдання без допомоги ШІ.

Виявилося, що друга група мала на 17% гірші результати, ніж ті, хто навчався самостійно.

Крім того, школярі, яким не допомагав штучний інтелект, випередили групу, якій давав підказки "репетитор" на основі чату ChatGPT.

Дослідники припускають, що навіть імітація штучним інтелектом педагога може "суттєво перешкодити навчанню".

Учасники експерименту часто не намагалися зрозуміти тему, а просто запитували відповідь, тому автори роботи вважають, що школярі використовують чат-бот як "милиці".

Внаслідок цього в них, ймовірно, не сформувалися навички вирішення завдань, як у тих, хто займався самостійно.

За словами вчених, ще одним фактором негативного впливу на загальні результати учнів, що використовували ШІ, стало те, що бот у 8% випадків робив неправильні арифметичні обчислення.

Покроковий підхід до вирішення завдань був хибним у 42% випадків. Натомість помилки в "репетиторській" версії штучного інтелекту були зведені до мінімуму.

Також дослідники провели опитування учасників експерименту. Виявилося, що використання ШІ викликало помилкову самовпевненість - школярі вважали, що впоралися з тестом значно краще, ніж це було насправді.

ChatGPT
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