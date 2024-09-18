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Міненерго: Україна зазнала безпрецедентних атак росії на енергосистему з серйозними руйнуваннями та пошкодженнями

17.09.2024 / 13:19
Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав усі країни-члени МАГАТЕ об’єднати зусилля, щоб дати потужну і одностайну відповідь російській федерації за злочинні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру й окупацію Запорізької АЕС.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Міненерго.

"Протягом останнього року Україна зазнала безпрецедентних атак росії на енергосистему з серйозними руйнуваннями та пошкодженнями. Ми втратили життя наших мужніх воїнів, які захищали нашу країну, життя наших енергетиків, які відновлювали енергетичне обладнання після російських атак та забезпечували надійну роботу АЕС, життя мирних жителів і дітей – майбутнє України. Але ми продовжуємо стояти і протистояти цьому злу 21 століття", – заявив Герман Галущенко, виступаючи під час 68-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.

За його словами, поки весь світ рухається до сталого розвитку, розвиває атомні технології та вводить в експлуатацію нові атомні генеруючі потужності, росія по-варварськи руйнує українську Запорізьку АЕС, продовжує мілітаризацію станції та прилеглих окупованих територій, використовуючи їх як прикриття для артилерійських ударів по підконтрольній Україні території та населених пунктах, порушуючи основи ядерної безпеки та всі принципи захисту.

"Скільки ще ми будемо спостерігати за свідомим порушенням росією Статуту МАГАТЕ, свідомим неодноразовим ігноруванням резолюцій Ради керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ? росія не заслуговує на привілейований статус у межах Агентства та його Ради керуючих. Вона свідомо створює безпрецедентну ядерну небезпеку та незахищеність", - наголосив міністр.

Галущенко подякував МАГАТЕ і особисто гендиректору Агентства Рафаелю Гроссі за швидку реалізацію нещодавнього рішення про початок моніторингових місій на українських підстанціях, які є критично важливими для атомних електростанцій.

Він нагадав, що під час останньої масованої атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України 26 серпня росія використала 236 ударних засобів, серед яких 127 ракет і 109 дронів. Атаку було спрямовано, зокрема, на об’єкти генерації, лінії електропередачі та підстанції, критично важливі для українських АЕС.

Міністр енергетики зазначив, що ми повинні зробити все, щоб запобігти будь-якій військовій загрозі для мирного використання ядерної енергії в майбутньому.

МАГАТЕ
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