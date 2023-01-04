Освоєння трейдингу з нуля з сервісом Safe Trade Binary Options

Щоб розвинути трейдерське мислення та навчитися заробляти на валютному ринку, потрібно спиратися на базові знання та розбиратися в процесах трейдингу. В мережі можна знайти безліч інформації, але новачку важко визначити, з чого почати. Саме з освітньою метою був створений сервіс Safe Trade Binary Options. Він безкоштовно навчає трейдингу та надає доступ до корисних онлайн-сервісів та інструментів.

Зручний сайт з навчальними матеріалами

Сайт Safe Trade Binary Options створений трейдерами-практиками для тих, хто цікавиться бінарними опціонами, криптовалютами, торгівлею на Форексі. Автори проекту мають на меті полегшити завдання трейдерам-початківцям, щоб уберегти від помилок та навчити заробляти. Досвідчені трейдери також знайдуть на сайті багато корисної інформації – курси валют, графіки опціонів, прогнози, рекомендації, стратегії.

Інтернет-портал має простий та зручний інтерфейс. Інформація подається різними мовами, в тому числі українською. Всі навчальні матеріали розділені за темами та систематизовані, тому новачку буде просто розібратися. Навчання розпочинається з основ та базових термінів, а потім переходить до складніших питань та процесів.

Повне керівництво з криптовалют

Криптовалютні операції не втрачають популярності. Перш ніж навчитись заробляти на обмінах, вигідно інвестувати та робити перспективні прогнози, потрібно розібратися в основах. І в цьому допоможуть експерти Safe Trade Binary Options. Автори проекту відповідають на питання, які з’являються у трейдерів початківців, а саме:

що таке криптовалюта;

де придбати криптовалюту;

які монети знаходяться на піку популярності;

в які криптовалюти варто вкладати гроші та інші.

Користувачам сервісу надається детальна інформація, перевірена трейдерами на практиці. Додатково на сайті публікуються списки з найкращими платформами для торгівлі криптовалютами.

Торгівля бінарними опціонами

Автори проекту розробили покрокове керівництво з торгівлі бінарними опціонами, яке знаходиться в розділі «Бінарні брокери». Навчальний посібник надає основну інформацію, де можна знайти відповіді на питання:

що таке бінарні опціони;

як торгувати опціонами;

які є ризики та перспективи;

як знайти брокера.

В цьому розділі розглядаються всі нюанси бінарної торгівлі з практичними порадами та спеціальними інструментами. Навчальні матеріали надаються безкоштовно, потрібно тільки знайти час для самоосвіти.

Успішні угоди на Форекс

Багато трейдерів-початківців прагнуть приєднатися до найбільшого валютного ринку. Автори Safe Trade Binary Options допоможуть впевнено увійти на Форекс та розпочати торги. На сайті є все необхідне для цього:

книги з трейдингу;

покроковий гайд з торгівлі на Форекс;

роз’яснення процесу торгівлі з прикладами;

аналітичні статті;

огляди кращих платформ в Україні.

Повне керівництво з торгівлі на Форекс доступно всім охочим безкоштовно. Тут представлена основна інформація, яка допоможе розібратися в процесах функціонування ринку, а також інструменти для аналітики та вирішення інших задач.

Інструменти і сервіси для трейдера

Ознайомившись з основами, трейдер може перейти до більш складних тем, де стануть у нагоді онлайн-сервіси та інструменти. З ними можна автоматизувати деякі обчислювальні процеси, отримувати актуальні дані та розробляти фінансові стратегії. На сайті безкоштовно доступні:

Конвертер валют. Інструмент дозволяє швидко конвертувати одні валюти в інші, здійснювати конвертацію валюти в криптовалюту або відстежувати відношення різних криптовалют. Інформація відображається у реальному часі за актуальною ціною.

Курс криптовалют. В онлайн-режимі можна відстежувати зміни курсу різних монет. Вони для зручності винесені в таблицю, де вказані ринкова ціна, капіталізація, кількість монет та зміни курсу у відсотках. Інструмент допомагає вигідно інвестувати та обмінювати валюти.

Теплова карта валют в реальному часі. Інструмент показує відношення різних валют у валютній парі. Це зміни зображені в таблиці кольорами: падіння курсу відмічено червоним, зростання – зеленим, якщо немає змін – сірим. Використовується для торгівлі на Форекс.

Ці та інші інструменти зібрані в розділі «Аналітика». Також тут розміщені зручні сервіси звітності, калькулятор валют, графіки, інструменти для розрахунку прибутковості.

Висновок

Safe Trade Binary Options – онлайн-посібник з вивчення трейдингу, який допомагає пройти шлях від початківця до професіонала. На сайті надається перевірена корисна інформація з торгівлі бінарними опціонами, криптовалютами, активами Форекс. Всі матеріали та сервіси безкоштовні.