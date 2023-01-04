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Освоєння трейдингу з нуля з сервісом Safe Trade Binary Options

04.01.2023 / 23:48
Освоєння трейдингу з нуля з сервісом Safe Trade Binary Options
Як швидко освоїти трейдинг? Як швидко перетворитися на професіонала? Розповідаємо про крутий проект для трейдерів Safe Trade Binary Options.

Щоб розвинути трейдерське мислення та навчитися заробляти на валютному ринку, потрібно спиратися на базові знання та розбиратися в процесах трейдингу. В мережі можна знайти безліч інформації, але новачку важко визначити, з чого почати. Саме з освітньою метою був створений сервіс Safe Trade Binary Options. Він безкоштовно навчає трейдингу та надає доступ до корисних онлайн-сервісів та інструментів.

Зручний сайт з навчальними матеріалами

Сайт Safe Trade Binary Options створений трейдерами-практиками для тих, хто цікавиться бінарними опціонами, криптовалютами, торгівлею на Форексі. Автори проекту мають на меті полегшити завдання трейдерам-початківцям, щоб уберегти від помилок та навчити заробляти. Досвідчені трейдери також знайдуть на сайті багато корисної інформації – курси валют, графіки опціонів, прогнози, рекомендації, стратегії.

Інтернет-портал має простий та зручний інтерфейс. Інформація подається різними мовами, в тому числі українською. Всі навчальні матеріали розділені за темами та систематизовані, тому новачку буде просто розібратися. Навчання розпочинається з основ та базових термінів, а потім переходить до складніших питань та процесів.

Повне керівництво з криптовалют

Криптовалютні операції не втрачають популярності. Перш ніж навчитись заробляти на обмінах, вигідно інвестувати та робити перспективні прогнози, потрібно розібратися в основах. І в цьому допоможуть експерти Safe Trade Binary Options. Автори проекту відповідають на питання, які з’являються у трейдерів початківців, а саме:

  • що таке криптовалюта;

  • де придбати криптовалюту;

  • які монети знаходяться на піку популярності;

  • в які криптовалюти варто вкладати гроші та інші.

Користувачам сервісу надається детальна інформація, перевірена трейдерами на практиці. Додатково на сайті публікуються списки з найкращими платформами для торгівлі криптовалютами.

Торгівля бінарними опціонами

Автори проекту розробили покрокове керівництво з торгівлі бінарними опціонами, яке знаходиться в розділі «Бінарні брокери». Навчальний посібник надає основну інформацію, де можна знайти відповіді на питання:

  • що таке бінарні опціони;

  • як торгувати опціонами;

  • які є ризики та перспективи;

  • як знайти брокера.

В цьому розділі розглядаються всі нюанси бінарної торгівлі з практичними порадами та спеціальними інструментами. Навчальні матеріали надаються безкоштовно, потрібно тільки знайти час для самоосвіти.

Успішні угоди на Форекс

Багато трейдерів-початківців прагнуть приєднатися до найбільшого валютного ринку. Автори Safe Trade Binary Options допоможуть впевнено увійти на Форекс та розпочати торги. На сайті є все необхідне для цього:

  • книги з трейдингу;

  • покроковий гайд з торгівлі на Форекс;

  • роз’яснення процесу торгівлі з прикладами;

  • аналітичні статті;

  • огляди кращих платформ в Україні.

Повне керівництво з торгівлі на Форекс доступно всім охочим безкоштовно. Тут представлена основна інформація, яка допоможе розібратися в процесах функціонування ринку, а також інструменти для аналітики та вирішення інших задач.

Інструменти і сервіси для трейдера

Ознайомившись з основами, трейдер може перейти до більш складних тем, де стануть у нагоді онлайн-сервіси та інструменти. З ними можна автоматизувати деякі обчислювальні процеси, отримувати актуальні дані та розробляти фінансові стратегії. На сайті безкоштовно доступні:

  • Конвертер валют. Інструмент дозволяє швидко конвертувати одні валюти в інші, здійснювати конвертацію валюти в криптовалюту або відстежувати відношення різних криптовалют. Інформація відображається у реальному часі за актуальною ціною.

  • Курс криптовалют. В онлайн-режимі можна відстежувати зміни курсу різних монет. Вони для зручності винесені в таблицю, де вказані ринкова ціна, капіталізація, кількість монет та зміни курсу у відсотках. Інструмент допомагає вигідно інвестувати та обмінювати валюти.

  • Теплова карта валют в реальному часі. Інструмент показує відношення різних валют у валютній парі. Це зміни зображені в таблиці кольорами: падіння курсу відмічено червоним, зростання – зеленим, якщо немає змін – сірим. Використовується для торгівлі на Форекс.

Ці та інші інструменти зібрані в розділі «Аналітика». Також тут розміщені зручні сервіси звітності, калькулятор валют, графіки, інструменти для розрахунку прибутковості.

Висновок

Safe Trade Binary Options – онлайн-посібник з вивчення трейдингу, який допомагає пройти шлях від початківця до професіонала. На сайті надається перевірена корисна інформація з торгівлі бінарними опціонами, криптовалютами, активами Форекс. Всі матеріали та сервіси безкоштовні.

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