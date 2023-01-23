Чому за гальмівним супортом необхідно доглядати

Супорт — досить проста деталь з елементарним принципом дії: водій тисне на педаль гальма, до супорту подається гальмівна рідина, після чого він під тиском рідини тисне на колодки. Здавалося б, чому тут ламатися? Проте проблеми у супорта бувають дуже серйозні і призводять до дорогих наслідків. Щоб уникнути їх появи, не можна забувати про правильне обслуговування.

Що може статися з супортом без уваги

Оскільки супорт зроблений із заліза, йому загрожує корозія. А як наслідок, втрата рухливості самого поршня чи напрямних. Якщо не пощастить, і того, й іншого. Від корозії супорт захищає мастило під пильовиками. Це не обов'язково солідол або літол, а й сучасні, технологічні, зручні варіанти, ремкомплект супорта Ланос за найкращими цінами продається на Avto.pro. Якщо ж не згадувати про мастило, не перевіряти і не поповнювати його наявність, згодом бруд, пил і вода, потрапляючи всередину, перетворять старе мастило на абразив. А дорожні реагенти зроблять цей абразив агресивним. В результаті, супорт «закисне».

Погана рухливість напрямних

У цьому випадку гальма продовжують працювати, і деякий час несправність можна ігнорувати чи не помічати. Але через погану роботу направляючих майже напевно гальмівну колодку перекосить. Тому проблеми такого роду дуже легко відстежити по нерівномірному та надто швидкому зносу колодки. Ну і навіть у найлегшому випадку ефективність гальмування знижується. На слизькій дорозі це може спричинити аварію.

Зниження рухливості поршня

Поржавілий поршень це набагато гірше, але, з іншого боку, краще, бо помітніше. Це означає, що проблема буде виявлена та вирішена, а не дасть про себе знати раптово під час руху. Іржавий поршень або не притискає колодку до диска як слід, або не відходить від диска назад, залишаючи колесо в пригальмованому стані. Витрата палива різко зростає, авто погано реагує не тільки на гальмо, а й на газ. Якщо водій все ж таки спробує експлуатувати автомобіль у такому стані, колодки, а слідом за ними і диски, почнуть просто «смажитися» від перегріву.

Як піклуватися про супорт

Найлегше і найдешевше — регулярно міняти мастило і, за потребою, гумки. У такому разі, супорт прослужить максимально довго та якісно.

Якщо ж ігнорувати поточні проблеми та допустити корозію, супорт доведеться змінювати, це значно дорожче.

Експлуатація іржавого супорта обійдеться ще більшими витратами – на заміну колодок та дисків. У поодиноких випадках виходить з ладу підшипник, а заразом і маточина, якщо вони в зборі.

Зрештою, будь-які несправності в гальмівній системі спричиняють небезпеку для життя, не тільки водія, а й пасажирів, інших учасників руху.

Щоб не платити високу ціну, перевіряйте стан супортів щоразу під час заміни колодок. Цей спосіб набагато ефективніший, ніж спроби орієнтуватися на пробіг. Як профілактика також працює зовнішнє миття гальмівних механізмів під час миття автомобіля. Такі водні процедури корисні, бо позбавляють дорожнього пилу та реагентів.