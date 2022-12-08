Выгодная покупка ноутбука в Украине: как сэкономить

Качественный ноутбук стоит немалых денег. Чем лучше аппаратное обеспечение, тем дороже. Иногда приходится доплатить за имидж или именитый бренд.

Цены на ноутбуки в Украине разные. Есть бюджетный сегмент, в котором представлены устройства начального уровня с недорогими комплектующими. Их стоимость — от 10 до 15 тысяч гривен. В среднем сегменте — портативные ПК на бюджет от 20 тысяч гривен. В топовой категории — флагманы, за которые придется выложить от 50 тысяч.

Желание сэкономить на покупке лэптопа вполне оправданное, так как потратиться придется еще и на аксессуары: удобную сумку, мышку, охлаждающую подставку.

Купить ноутбук выгодно вполне реально. Потратить меньше помогут такие лайфхаки.

Шоппинг во время распродаж

Самые крупные скидки — на Черную пятницу и в период праздников. Главное — не «прозевать» акционные предложения.

Удобно покупать ноутбук на распродаже онлайн:

не нужно стоять в километровых очередях; можно сделать заказ с телефона или планшета; сразу видно, какие модели есть в наличии, а какие — закончились на складе; параллельно с выбором можно почитать отзывы или обзоры в интернете; вопрос доставки решается в несколько кликов.

Участие в программах лояльности

Принцип работы программ лояльности в разных магазинах похожий или даже идентичный. Сначала покупатель накапливает бонусы, а потом может ими покрыть часть стоимости понравившегося ноутбука.

Бонусные баллы обычно дают за все покупки, сделанные в магазине, а также дарят на День рождения и в честь других знаменательных событий.

Использование карты с кэшбэком

Помимо кэшбэка в виде бонусов, можно получить и реальный — в денежном эквиваленте. Для этого следует использовать специальные приложения или карту банка, который состоит в партнерстве с магазином техники. Размер кэшбэка составляет 1% от стоимости товара, не исключены также другие варианты.

Чем дороже стоит ноутбук, тем большая сумма вернется. Покупая навороченное устройство с ценником от 100 тысяч, можно рассчитывать на пару тысяч гривен кэшбэка. Неплохо, если учесть, что за такие деньги можно приобрести наушники, защитную накладку на клавиатуру, USB-флешку большого объема и многие другие полезные мелочи.

Услуга Trade-in

Сдать старый ноутбук, доплатить и получить новый — звучит весьма заманчиво. Именно так работает услуга Trade-in. Чтобы воспользоваться ею, достаточно иметь в распоряжении неактуальный лэптоп, от которого не жалко избавиться.

Магазины осуществляют предварительную оценку старых устройств с помощью онлайн-калькулятора, в телефонном режиме, офлайн.

Покупка на вторичном рынке

Дорогостоящую модель мечты в хорошем состоянии можно найти на вторичном рынке. Насколько дешевле она обойдется, зависит от многих факторов. Например, на ценообразование влияют:

Срок эксплуатации . Ноутбук, которому несколько месяцев, будет стоить на 10-15% меньше, чем новый, а 2- или 3-летний девайс — на 40-70%.

. Ноутбук, которому несколько месяцев, будет стоить на 10-15% меньше, чем новый, а 2- или 3-летний девайс — на 40-70%. Состояние корпуса . Видимые повреждения — причина отминусовать от стоимости несколько сотен, а то и тысяч гривен.

. Видимые повреждения — причина отминусовать от стоимости несколько сотен, а то и тысяч гривен. Начинка. Если предыдущий владелец ставил дополнительную оперативку или SSD, ему точно захочется «отбить» вложения.

Главное — понимать, что экономия должна быть разумной. Нельзя жертвовать качеством лэптопа в пользу низкой цены. Также не стоит идти на риск и покупать ПК в непроверенном магазине или у продавца с низким рейтингом и сомнительными отзывами.