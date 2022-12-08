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Выгодная покупка ноутбука в Украине: как сэкономить

08.12.2022 / 13:58
Выгодная покупка ноутбука в Украине: как сэкономить
Качественный ноутбук стоит немалых денег. Чем лучше аппаратное обеспечение, тем дороже. Иногда приходится доплатить за имидж или именитый бренд.

Качественный ноутбук стоит немалых денег. Чем лучше аппаратное обеспечение, тем дороже. Иногда приходится доплатить за имидж или именитый бренд. 

Цены на ноутбуки в Украине разные. Есть бюджетный сегмент, в котором представлены устройства начального уровня с недорогими комплектующими. Их стоимость — от 10 до 15 тысяч гривен. В среднем сегменте — портативные ПК на бюджет от 20 тысяч гривен. В топовой категории — флагманы, за которые придется выложить от 50 тысяч. 

Желание сэкономить на покупке лэптопа вполне оправданное, так как потратиться придется еще и на аксессуары: удобную сумку, мышку, охлаждающую подставку. 

Купить ноутбук выгодно вполне реально. Потратить меньше помогут такие лайфхаки.

Шоппинг во время распродаж

Самые крупные скидки — на Черную пятницу и в период праздников. Главное — не «прозевать» акционные предложения. 

Удобно покупать ноутбук на распродаже онлайн:

  1. не нужно стоять в километровых очередях;
  2. можно сделать заказ с телефона или планшета;
  3. сразу видно, какие модели есть в наличии, а какие — закончились на складе;
  4. параллельно с выбором можно почитать отзывы или обзоры в интернете;
  5. вопрос доставки решается в несколько кликов.

Участие в программах лояльности

Принцип работы программ лояльности в разных магазинах похожий или даже идентичный. Сначала покупатель накапливает бонусы, а потом может ими покрыть часть стоимости понравившегося ноутбука. 

Бонусные баллы обычно дают за все покупки, сделанные в магазине, а также дарят на День рождения и в честь других знаменательных событий. 

Использование карты с кэшбэком

Помимо кэшбэка в виде бонусов, можно получить и реальный — в денежном эквиваленте. Для этого следует использовать специальные приложения или карту банка, который состоит в партнерстве с магазином техники. Размер кэшбэка составляет 1% от стоимости товара, не исключены также другие варианты. 

Чем дороже стоит ноутбук, тем большая сумма вернется. Покупая навороченное устройство с ценником от 100 тысяч, можно рассчитывать на пару тысяч гривен кэшбэка. Неплохо, если учесть, что за такие деньги можно приобрести наушники, защитную накладку на клавиатуру, USB-флешку большого объема и многие другие полезные мелочи.

Услуга Trade-in

Сдать старый ноутбук, доплатить и получить новый — звучит весьма заманчиво. Именно так работает услуга Trade-in. Чтобы воспользоваться ею, достаточно иметь в распоряжении неактуальный лэптоп, от которого не жалко избавиться. 

Магазины осуществляют предварительную оценку старых устройств с помощью онлайн-калькулятора, в телефонном режиме, офлайн. 

Покупка на вторичном рынке

Дорогостоящую модель мечты в хорошем состоянии можно найти на вторичном рынке. Насколько дешевле она обойдется, зависит от многих факторов. Например, на ценообразование влияют:

  • Срок эксплуатации. Ноутбук, которому несколько месяцев, будет стоить на 10-15% меньше, чем новый, а 2- или 3-летний девайс — на 40-70%.
  • Состояние корпуса. Видимые повреждения — причина отминусовать от стоимости несколько сотен, а то и тысяч гривен.
  • Начинка. Если предыдущий владелец ставил дополнительную оперативку или SSD, ему точно захочется «отбить» вложения.

Главное — понимать, что экономия должна быть разумной. Нельзя жертвовать качеством лэптопа в пользу низкой цены. Также не стоит идти на риск и покупать ПК в непроверенном магазине или у продавца с низким рейтингом и сомнительными отзывами.

 

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