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Косметика Christina: особенности, виды и обзор линий

04.12.2022 / 17:22
Косметика Christina: особенности, виды и обзор линий
Салонный уход за кожей в домашних условиях? Такую возможность предоставляет израильский бренд Сhristina. Косметика, известная во многих странах мира и по праву пользующаяся популярностью, отличается уникальным натуральным составом и широким выбором профессиональных средств для разных типов кожи лица.

Косметика Christina: особенности, виды и обзор линий

Салонный уход за кожей в домашних условиях? Такую возможность предоставляет израильский бренд Сhristina. Косметика, известная во многих странах мира и по праву пользующаяся популярностью, отличается уникальным натуральным составом и широким выбором профессиональных средств для разных типов кожи лица.

Преимущества косметических продуктов Christina

Компания, ведущая свою историю с 1982 года и славящаяся инновационными решениями в деле сохранения молодости и здоровья кожи, сегодня предлагает разнообразный ассортимент продукции. Препараты Christina находят применение в работе косметологов, а также место на полках в домах у миллионов женщин. 

Потребители отмечают следующие преимущества косметики “Кристина”:

  • входящие в состав натуральные компоненты, в том числе минералы Мертвого моря, витамины, растительные экстракты;
  • высокое качество подтверждается сертификатами о прохождении тестирований по стандартам ISO и GMP;
  • разнообразие серий дает возможность подобрать оптимальный уход для любого типа кожи;
  • косметические продукты помогают решить эстетические проблемы, а также справиться с рядом кожных заболеваний;
  • средства гипоаллергенны, не вызывают раздражения и безопасны при ежедневном использовании. 

Основные серии косметики Christina

У бренда есть более десятка специализированных линий, каждая из которых имеет свои характерные особенности и предназначена для разных типов кожи и решения различных проблем. Рассмотрим некоторые из них. 

Illustrious

Продукты данной линии разработаны для осветления и выравнивания тона кожи лица. Средства помогают бороться с гиперпигментацией, вызванной акне, нарушениями гормонального фона, воздействием УФ-излучения и другими внешними факторами, а также естественным процессом старения. Основу серии составляют семь шагов: 

  1. Мицеллярная вода.
  2. Пудра и активатор для пиллинга.
  3. Успокаивающий гель. 
  4. Маска для осветления кожи.
  5. Альгинатная маска. 
  6. Осветляющая сыворотка. 
  7. Дневной крем для лица. 

Кроме этих продуктов можно приобрести ночной крем, для век, для рук; восстанавливающий тоник; очищающее средство; пилинги и сыворотки от пигментации. 

Comodex

Серия для ухода за жирной и проблемной кожей. Продукты этой линии помогают избавиться от воспалений, обладают антибактериальным действием, снижают выработку себума, сужают поры, выравнивают микрорельеф эпидермиса. Серия состоит из кремов, увлажняющих гелей и сывороток, лосьонов и тоников, пилингов и масок.

Bio Phyto

Созданные специально для чувствительной кожи средства из данной серии разработаны на основе натуральных природных компонентов в тандеме с инновационными производственными решениями. Препараты помогают нормализовать процессы регенерации клеток, улучшить микроциркуляцию, наладить работу сальных желез и восстановить водный баланс. Bio Phyto — это мягкие пилинги и маски, освежающие гели и тоники, питательные сыворотки и увлажняющие кремы. 

Forever Young

Яркая линия для всех типов кожи нацелена на комплексный подход к сохранению молодости. Здесь профессиональные препараты не только для лица, но и для тела. Подходит для регулярного использования для женщин и мужчин от 25‒30 лет. Главная задача средств — стимулирование выработки в организме активных веществ, препятствующих процессу старения кожи. 

Unstress

Главные представители этой линейки собраны в профессиональном наборе для восстановления кожи лица после стресса. Это 10 средств:очищающее молочко, восстанавливающий тоник, пробиотический пилинг, концентрат плюмерии, успокаивающая сыворотка, расслабляющий массажный крем, массажное масло с мультивитаминами, очищающая маска, оптимальная увлажняющая маска, увлажняющее средство с пробиотическим действием.

Косметические средства из всех описанных серий можно приобрести на сайте компании IDN Cosmetics

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