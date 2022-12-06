Косметика Christina: особенности, виды и обзор линий

Салонный уход за кожей в домашних условиях? Такую возможность предоставляет израильский бренд Сhristina. Косметика, известная во многих странах мира и по праву пользующаяся популярностью, отличается уникальным натуральным составом и широким выбором профессиональных средств для разных типов кожи лица.

Преимущества косметических продуктов Christina

Компания, ведущая свою историю с 1982 года и славящаяся инновационными решениями в деле сохранения молодости и здоровья кожи, сегодня предлагает разнообразный ассортимент продукции. Препараты Christina находят применение в работе косметологов, а также место на полках в домах у миллионов женщин.

Потребители отмечают следующие преимущества косметики “Кристина”:

входящие в состав натуральные компоненты, в том числе минералы Мертвого моря, витамины, растительные экстракты;

высокое качество подтверждается сертификатами о прохождении тестирований по стандартам ISO и GMP;

разнообразие серий дает возможность подобрать оптимальный уход для любого типа кожи;

косметические продукты помогают решить эстетические проблемы, а также справиться с рядом кожных заболеваний;

средства гипоаллергенны, не вызывают раздражения и безопасны при ежедневном использовании.

Основные серии косметики Christina

У бренда есть более десятка специализированных линий, каждая из которых имеет свои характерные особенности и предназначена для разных типов кожи и решения различных проблем. Рассмотрим некоторые из них.

Illustrious

Продукты данной линии разработаны для осветления и выравнивания тона кожи лица. Средства помогают бороться с гиперпигментацией, вызванной акне, нарушениями гормонального фона, воздействием УФ-излучения и другими внешними факторами, а также естественным процессом старения. Основу серии составляют семь шагов:

Мицеллярная вода. Пудра и активатор для пиллинга. Успокаивающий гель. Маска для осветления кожи. Альгинатная маска. Осветляющая сыворотка. Дневной крем для лица.

Кроме этих продуктов можно приобрести ночной крем, для век, для рук; восстанавливающий тоник; очищающее средство; пилинги и сыворотки от пигментации.

Comodex

Серия для ухода за жирной и проблемной кожей. Продукты этой линии помогают избавиться от воспалений, обладают антибактериальным действием, снижают выработку себума, сужают поры, выравнивают микрорельеф эпидермиса. Серия состоит из кремов, увлажняющих гелей и сывороток, лосьонов и тоников, пилингов и масок.

Bio Phyto

Созданные специально для чувствительной кожи средства из данной серии разработаны на основе натуральных природных компонентов в тандеме с инновационными производственными решениями. Препараты помогают нормализовать процессы регенерации клеток, улучшить микроциркуляцию, наладить работу сальных желез и восстановить водный баланс. Bio Phyto — это мягкие пилинги и маски, освежающие гели и тоники, питательные сыворотки и увлажняющие кремы.

Forever Young

Яркая линия для всех типов кожи нацелена на комплексный подход к сохранению молодости. Здесь профессиональные препараты не только для лица, но и для тела. Подходит для регулярного использования для женщин и мужчин от 25‒30 лет. Главная задача средств — стимулирование выработки в организме активных веществ, препятствующих процессу старения кожи.

Unstress

Главные представители этой линейки собраны в профессиональном наборе для восстановления кожи лица после стресса. Это 10 средств:очищающее молочко, восстанавливающий тоник, пробиотический пилинг, концентрат плюмерии, успокаивающая сыворотка, расслабляющий массажный крем, массажное масло с мультивитаминами, очищающая маска, оптимальная увлажняющая маска, увлажняющее средство с пробиотическим действием.

Косметические средства из всех описанных серий можно приобрести на сайте компании IDN Cosmetics.