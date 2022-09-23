Индикатор RSI: особенности и как использовать

Индикаторы представляют собой довольно эффективные инструменты анализа рыночных ситуаций. Они позволяют предсказать поведение котировок на ближайшее время, на основании чего генерируют сигнал, которыми может воспользоваться трейдер. На сегодняшний день одним из самых эффективных и популярных индикаторов является RSI, что переводится на русский как "индекс относительной силы". Данный индикатор позволяет обнаружить на графике зоны перепроданности и перекупленности.

RSI: особенности индикатора

Рассматриваемый индикатор состоит из одной линии, которая слегка опережает реальное движение цены. Она прочерчивается в определенном диапазоне значений от 0 до 100. Размещается индикатор в нижней части торгового терминала. Вы можете открыть страницу и протестировать индикатор.

Окно индикатора состоит из двух прямых горизонтальных линий. Верхняя располагается на уровне отметки 70, нижняя - 30. Когда кривая выходит за пределы отметки 70, говорят, что актив находится в зоне перекупленности. За этим обычно резко следует падение цен. Поэтому можно смело заходить в короткую позицию. Когда линия опускается ниже отметки 30, говорят, что актив находится в зоне перепроданности. За этим обычно следует резкий отскок вверх. В этом случае можно открывать длинную позицию.

Отметки 30 и 70 выставляются не рекомендуется принимать как обязательные значения. Вы можете изменять их в настройках индикатора. Так, некоторые трейдеры ставят значения 20 и 80.

Точно также вы можете менять и период. Но мы не рекомендуем сильно снижать данный показатель - это приведет к большому количеству ложных сигналов. Также, если вы видите много рыночного шума, то попробуйте увеличить период.

Как использовать RSI

Когда линия пересекает отметку 70 снизу вверх, следует дождаться обратного пересечения (то есть сверху вниз). Как только это произойдет, смело открывает короткую позицию (то есть на продажу активов).

Справедливо и обратное. Когда линия пересекает уровень 30 сверху вниз, нужно дождаться обратного пересечения (снизу вверх). Как только это произойдет, открываем длинную позицию.

При использовании индекса относительной силы постарайтесь обратить внимание на следующие стратегии:

фигуры технического анализа. Вы можете искать эти фигуры непосредственно на линии индикатора. Это намного удобнее, чем искать их на графике котировок. Примеров таких фигур довольно много: треугольник, голова и плечи, флаг, двойная вершина и пр.;

дивергенции. Это такие ситуации, в которых показания индикатора и движение цены непосредственно на графике расходятся. В этом случае индикатор RSI может подсказать, в каком направлении вскоре развернется цена. Так, если котировки идут вверх, а линия RSI вниз, то можно сделать вывод о скором развороте тренда: скорее всего котировки скоро пойдут вниз вслед за индикатором.

При использовании рассматриваемого индикатора рекомендуем проявлять осторожность. Инструмент иногда дает ложные сигналы. Поэтому обязательно подтверждайте его сигналы, используйте линии поддержки и сопротивления, проводите свечной анализ и пр.