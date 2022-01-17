Особенности металлочерепицы и какое количество цинка в ней

Преимуществ у кровли из металлочерепицы много.

К преимуществам кровли из металлочерепицы можно отнести такие моменты:

практичность профильных листов;

легкость монтажных работ;

широкий ассортимент защитного полимерного покрытия и конфигурации гофры, что придаст особый шарм установленной кровле;

крыша из металллочерепицы долговечная;

материал обладает антикоррозийными свойствами;

экологическая безопасность, так как применяемые покрытия соответствуют нормам.

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К одному из главных достоинств металлочерепичных листов можно отнести невысокую цену монтажа, что в наше время немаловажно.

Особенности металлочерепицы

Листы металлочерепицы – это стальной металлопрокат с оцинковкой и полимерным напылением. Основное функциональное назначение крыши – предотвращение негативного воздействия на здание или строение. Негативными явлениями считаются:

осадки (снег, дождь);

химические вещества

перепады температуры окружающей среды;

ветровые нагрузки;

солнечная радиация;

влажность воздуха;

испарения, связанные с процессом жизнедеятельности в доме или любом другом здании.

Отличным материалом для обустройства кровли принято считать металлочерепицу. Она функциональная, практичная, долговечная, отлично дополняет архитектурные решения.

Сколько цинка должно быть в металлочерепице

Металлочерепица изготавливается методом холодного проката из качественной оцинкованной стали. Цинк – необходимая составляющая. Он хорошо защищает от воздействия внешней среды, а дополнительное полимерное покрытие выполняет практические функции.

Производители отдают предпочтение при изготовлении кровельных листов сырью с высоким содержанием цинка (около 275 граммов на метр квадратный). Например, в металлочерепице с маркировкой ОН (общего назначения) толщиной от 0,45 до 0,48 мм цинковый слой составляет всего 140 граммов на метр квадратный. При выборе материала для стальной кровли необходимо руководствоваться различными характеристиками листов. Тип полимерного покрытия, толщина стали и количество цинка – основные характеристики, на которые нужно обращать внимание. Цинк напыляется на поверхность стального проката с двух сторон. Для расчета толщины цинкового покрытия значения нужно удвоить. Следовательно, путем простых расчетов можно утверждать, что цинка должно быть 275 граммов на один квадратный метр профильного листа или металлочерепицы.

Руководствуясь всеми рекомендациям, можно определить качество предлагаемого кровельного материала, не ошибиться с правильностью выбора металлочерепицы для кровли.