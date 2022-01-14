Как выбрать фотообои: советы от профессиональных дизайнеров интерьера

Если вам надоели привычные обои, и вы решили сделать ремонт и кардинальным образом изменить интерьер в комнате, стоит подумать о том, чтобы вместо декоративной штукатурки использовать фотообои. Яркие колоритные пейзажи или сюжетные рисунки способны преобразить помещение и сделать его гламурным и стильным. Поскольку дизайн во многом зависит от того, насколько правильно подобраны отделочные материалы, на стадии проектирования необходимо:

выбрать сюжет с учетом того, что обитатели квартиры будут видеть его в течение длительного времени;

определить размер — он должен соответствовать габаритам стены или ниши;

подобрать подходящую основу, поскольку дешевые обои не всегда бывают качественными.

Виды фотообоев

Сегодня обои с изображением пейзажей, цветов, имитацией картин пользуются большой популярностью у дизайнеров. С их помощью можно скорректировать пространство, визуально увеличить высоту потолка, скрыть дефекты на стенах. При этом важно знать, как подобрать фотообои высокого качества, чтобы они долго сохраняли красивый внешний вид. В зависимости от того, какой материал используется в качестве основы, фотопанно делятся на несколько видов:

Бумажные. Главным достоинством является доступность и экологичность. Они не причиняют вред здоровью и стоят дешевле остальных видов, но являются наименее долговечными. Шпалеры легко повреждаются при уборке и быстро теряют первоначальный вид.

Виниловые. Самые долговечные модели за счет специальной пленки на поверхности отличаются влагостойкостью, прочностью, стойкостью к ультрафиолету, легко моются моющими средствами. Основной недостаток — они плохо пропускают воздух и могут создавать парниковый эффект, что способствует появлению плесени и грибка.

Флизелиновые. Отличаются прочностью, экологичностью, обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в помещении, поэтому безопасны для здоровья. Под обоями не образуется плесень. Из-за отсутствия защитной пленки они не такие влагостойкие, как виниловые.

Тканевые (текстильные). Это самый дорогой вид отделки стен. Они накапливают пыль, запахи и влагу, поэтому не подходят для помещений, где живут аллергики. Такие фотообои в интерьере требуют тщательного ухода, но этот недостаток компенсируется изысканностью и создаваемым уютом.

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Фотообои в зал

Гостиная — самая большая комната в квартире. Здесь собираются все члены семьи по вечерам, устраивают семейные торжества, принимают гостей. В такую комнату нужны оригинальные фотопринты, которые будут смотреться эстетично, создавать благоприятную атмосферу и идеально впишутся в современные дизайнерские решения. Чтобы подчеркнуть вкус владельца, обои должны сочетаться с другими предметами интерьера: мебелью, шторами, светильниками. Для гостиных, оформленных в стилях минимализма, хай-тек или лофт оптимальным вариантом будут фоновые изображения, раздвигающие границы комнаты:

имитация кирпичной или каменной кладки;

панели из дерева или бамбука;

небо с облаками;

полет на воздушном шаре;

закат солнца в горах и другие.

Тем, кто сомневается, какие фотообои выбрать для гостиных, оформленных в классическом или винтажном стиле, лучшим выбором будут:

панорама городов;

природные ландшафты;

экзотические пейзажи;

памятники архитектуры и достопримечательности;

необычные узоры и другие.

Клеить полотно нужно на стену, которую ничто не заслоняет, чтобы она была видна с любого ракурса. При выборе нужно учитывать освещенность комнаты: холодные оттенки хороши для помещений, расположенных на южной стороне, теплые — для комнат, выходящих на северную сторону.

Фотообои в спальню

Декор спальни должен обеспечивать полноценный отдых, снимать стресс, накопившийся после трудового дня, и обеспечивать заряд бодрости после пробуждения. Решая какие фотообои лучше купить в комнату, нужно следовать советам дизайнеров и отдавать предпочтение светлым естественным оттенкам: бежевому, голубому, лиловому, розовому, зеленому. Из принтов лучшим выбором будут:

нежная флористика;

панорамные сюжеты с изображением неба, гор, водопадов, расширяющие границы комнаты;

природные пейзажи;

спокойные панорамы городов;

нехитрые абстрактные рисунки.

Клеить фотопанно лучше в изголовье кровати. Поскольку они являются полноценным элементом дизайна, интерьер не стоит утяжелять телевизором, картинами, дополнительными светильниками, следует избегать контрастных сочетаний с основными шпалерами на стенах, шторами и мебелью.

Фотообои в комнату

Фотопринты можно использовать и в маленьких комнатах. Для этого стоит воспользоваться советом дизайнеров и тщательно продумать их фактуру, размер, цвет и сюжет рисунка. Шпалерами оформляют одну стену, потолок или шкаф-купе. В маленькой комнате также можно наклеить угловые фотообои, при этом угол должен быть свободным. Для оформления интерьера можно подойдут:

небольшие по размеру фотопанно;

вертикально расположенные рисунки;

фотопринты модульного типа;

компактные фотообои-картины.

Кроме того, обои должны гармонировать с интерьером:

для комнаты в стиле хай-тек, лофт или модерн подойдет абстракция;

для классического дизайна уместны природный фон и строгие изображения;

для греческого или романского стиля лучшим выбором будут античные картинки.

Если нужно создать индивидуальный неповторимый интерьер, который будет отличаться от других, можно наклеить шпалеры с 3D эффектом либо бесшовные флуоресцентные обои, изготовленные по особой технологии.

Фотообои на кухню

Правильно подобранные фотопанно способны преобразовать невыразительную кухню в стильное уютное помещение. Они помогут разграничить пространство по функциональному назначению и выделить обеденную и рабочую зону. Чтобы правильно выбрать фотообои для кухни, необходимо учитывать следующее:

для малогабаритного помещения не стоит покупать обои темных тонов, поскольку они будут утяжелять и визуально уменьшать комнату;

масштабные картины на всю стену помогут выделить столовую зону в квартире–студии;

небольшие фотопанно можно разместить у окна, около обеденного стола или в рабочей зоне.

Оптимальным выбором для оформления кухонного пространства станут такие изображения:

крупноформатные цветочные принты;

рисунки с ягодами, фруктами, кофейными зернами или черными оливками;

фото деревьев с цветами или плодами;

урбанистическая тематика с панорамой мегаполиса;

лаконичные снимки с чашкой кофе, круговоротом из цветочных лепестков;

акварельные этюды.

Фотообои в детскую комнату

Красочные фотообои способны подарить ребенку положительные эмоции. Их ассортимент велик, поэтому выбирая декор для детской, нужно учитывать пол и возраст ребенка. По мере взросления интересы и увлечения у детей меняются, поэтому сюжеты следует разделять по возрасту:

для новорожденных малышей и детей младшего возраста подойдут сюжеты с паттерном, а также изображения сказочных героев и персонажей из любимых мультиков;

мальчикам дошкольного и младшего школьного возраста понравятся принты с тачками, милыми животными, самолетиками, веселыми паровозиками, а девочкам — цветы, сказочные эльфы и принцессы;

для старших школьников актуальны познавательные карты, космос, фэнтези, спортивные игры, знаменитости, природные ландшафты, постеры;

сюжеты в комнату подростков лучше выбирать с учетом интересов ребенка, лучше всего это делать с ним.

При выборе необходимо учитывать стиль интерьера и размеры помещения. Панорамные фотообои визуально увеличат пространство, а неправильная комбинация полос и ярких оттенков сделают его меньше.

Где лучше покупать фотообои

Чтобы быть уверенным в качестве фотообоев, их лучше покупать в специализированных магазинах. Интернет-магазин фотообоев Маэстро предлагает клиентам продукцию популярных брендов Erismann, Zambaiti Parati, Rasch, Marburg, Decori & Decori и других. Наши преимущества:

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