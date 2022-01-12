Советы по выбору моек высокого давления для вашего дома | Советы специалистов Sigma

Мойка высокого давления — это универсальный инструмент для очистки от загрязнений разного рода поверхностей. Такой аппарат используется автомобилистами, садоводами, промышленными предприятиями. В вопросе выбора мойки высокого давления следует особое внимание уделить правилам отбора, которые мы и рассмотрим в данной статье.

Виды моек высокого давления

Бытовые мойки высокого давления

Профессиональные мойки высокого давления

Промышленные мойки высокого давления

Мойка высокого давления с забором воды из емкости

Мойка высокого давления с подключением к водоснабжающей системе

Какая автомойка лучше всего?

Как же все-таки выбрать минимойку высокого давления

Выводы и советы

Виды моек высокого давления

С какими загрязнениями борется мойка высокого давления? За счет мощного потока струи воды, можно очистить поверхность от старых покрытий (краски, лака), коррозии. Форсунка инструмента устроена таким образом, что вместе с водой подмешивается воздух и эффект воздействия усиливается в разы. Ударная сила разрушающим образом воздействует на загрязнения. Струйные машины имеют регулировку давления, что дает возможность работать с любыми материалами — металл, камень, дерево.

Существуют разные виды моек:

бытовые;

профессиональные;

промышленные.

Бытовые мойки высокого давления

Аппараты такого типа отличаются низким ценовым порогом, они сравнительно небольшой мощности, имеют сетевое подключение. С помощью бытовой мойки можно выполнять целый ряд задач, а именно:

мытье автомобилей;

велосипедов;

окон;

стекла и т.д.

Профессиональные мойки высокого давления

Профессиональные автомойки в основном используются на СТО. Они стоят значительно дороже, но и отличаются явными преимуществами:

хорошо подойдут для регулярного использования и длительного срока службы;

технические характеристики превосходят бытовые аппараты — высокая мощность, температурный диапазон, максимальные показатели давления;

насос сделан из силумина или же термостойкого пластика, за счет чего может работать с высокими температурами;

часто встречаются модели с оптимальной функцией самостоятельного подогрева воды, аппараты высшего качества отличаются наличием настройки температуры, манометром.

Промышленные мойки высокого давления

Такой тип моек применяется для работы с авиатехникой, грузовиками. Очень высокая цена обусловлена широким спектром применения и функционалом. Работают с водой разной температуры, есть функция подогрева. Отличается трехфазным питанием за счет мощности.

Существует еще одна классификация в зависимости от забора воды, выделяют два типа:

С забором воды. С подключением к водоснабжению.

Рассмотрим детально каждый из них.

Мойка высокого давления с забором воды из емкости

Такие устройства потребляют воду из емкости и за счет этого считаются более удобными, поскольку нет необходимости в водной магистрали. Высокая цена не есть преградой, поскольку аппарат окупается своей универсальностью. Есть модели с функцией забора воды, но с ограничениями.

Мойка высокого давления с подключением к водоснабжающей системе

Отсутствие функции забора воды не означает, что оборудование крайне дешевое. Такой аппарат используется при наличии водопровода, правильное подключение — это залог длительного срока эксплуатации и безупречной работы мойки.

Какая автомойка лучше всего?

Минимойка или другими словами аппарат высокого давления — это важное устройство, применяемое для мойки автомобилей путем подачи воды под сильным напором. С ее помощью процесс ухода и поддержание красивого вида машины значительно облегчается.

Главные достоинства автомоек высокого давления:

Эффективность. Это, пожалуй, самый важный плюс, очистка выполняется быстро и результативно. Экономия времени в несколько раз, в сравнении с ручным способом. Бесконтактная очистка. Не нужно закупать немереное количество тряпок и пачкать руки моющими средствами. Простота в применении. Чтобы понять принцип работы минимойки, не нужно прилагать много усилий. Достаточно будет ознакомиться с инструкцией или просмотреть видео-ролик. Большой напор воды и сильная струя. За счет чего можно очистить труднодоступные места, сбить прилипшую грязь.

На сегодняшний день производители разных стран выпускают новые модели с разными техническими характеристиками. Чтобы подобрать оптимальный вариант, следует ориентироваться на то, какие типы минимоек существуют. Мы уже рассмотрели две стандартные классификации, предлагаем ознакомиться с видами моек бытового класса.

Потребительские минимойки — это малогабаритные аппараты, которые рассчитаны на 2-3-х разовое использование в неделю. Они отличаются производительностью, стоимостью, рабочим ресурсом. Минимойки бытовые подразделяются на:

аппараты начального уровня (компактные и бюджетные, рассчитаны на кратковременное применение);

автомойка среднего уровня (подходящий вариант для регулярной мойки машины);

аппарат высокого уровня (оптимальные минимойки для тех, у кого несколько авто, дом и приусадебный участок).

Автомобильная мойка отличается компактностью и легкостью, без труда помещается в багажное отделение. На отлично справляется с главной задачей — содержать авто в чистом виде. Такое приспособление удобно для тех, кто часто путешествует и не имеет возможности регулярно отвозить машину в сервисы автомойки.

Как же все-таки выбрать минимойку высокого давления

Итак, на чем следует акцентировать внимание в процессе выбора минимойки? Решая, какой модели отдать предпочтение, сосредоточьтесь на ряде параметров:

Производительность. Бытовая минимойка может иметь показатель от 350 до 500 л/час, у профессиональных в разы больше. Давление. Результат очистки напрямую зависит от напора потока воды. Для эффективной очистки авто, будет достаточно 100-160 Бар. Функция забора воды из емкости. Значительно упрощает процесс использования, так как нет необходимости в устройствах подачи воды. Длина шланга. Для удобства мытья автомобиля подойдет шланг длинной в 4 метра. Материал для изготовления корпуса. Чаще всего это пластик, но более надежные алюминиевые, латунные насосы. К тому же, минус пластиковых в невозможности разбора. Форсунка. Наличие бака для моющего позволяет очищать авто с помощью специальных средств. Насадки. По стандарту используется веерная насадка с плоским потоком воды, хорошо очищает и мелкие, и большие детали. Есть грязевая насадка, а для лучшего устранения загрязнений применяется щетка. Безопасность. Очень важный момент, на который стоит обратить особое внимание. Учитывайте отзывы потребителей, технические характеристики модели, особенности эксплуатации. Лучше выбирать минимойки, которые имеют опцию автоматического отключения в случае перегрева. Фильтр. Одноразовые или многоразовые фильтры исключают возможность попадания мусора. Система нагрева. Упрощает работу и тепловой водой мыть авто более эффективно.

Выводы и советы

Выбор в любом случае остается за вами. Но стоит отметить, что большая цена и именитость производителя подразумевают надежность и долговечность аппарата. Не стоит забывать, что несоблюдение правил эксплуатации закончится поломкой даже сверхпрочного изделия.

Увеличение комплектности и функциональности при низкой стоимости в результате является обычным способом отвлечения клиента от низкого качества агрегатов.

Перед тем как купить мойку высокого давления, предлагаем просмотреть видеоролик:

Это будет хорошим помощником в вопросе выбора автомойки.

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