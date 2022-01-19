Врач рассказал, какие витамины для детей нужны во время и после простуды

Чтобы ребенок меньше болел, в первую очередь, нужно следить за его питанием. Правильный рацион даст возможность малышу быть сильным и здоровым. Поскольку питание влияет на иммунитет, в рационе должно быть больше натуральных продуктов, чем химии.

Но все же одного правильного питания иногда недостаточно. Чаще всего дети начинают болеть осенью, поэтому октябрь и ноябрь — оптимальное время для начала приема витаминных комплексов. Из-за недостатка солнца и усталости иммунитет ослабевает. По ссылке med-magazin.ua/cat_368.htm/dlja-detej/ представлен большой выбор качественных витаминов для детей. Выбирайте комплекс с учетом потребностей организма вашего ребенка. Также перед приобретением витаминных комплексов проконсультируйтесь с педиатром, чтобы он назначил необходимые витамины именно вашему ребенку.

Какие витамины принимать при простуде?

Витамины необходимо принимать не только во время заболевания, но и с целью профилактики. В борьбе с вирусами высокую эффективность показывают рибофлавин и другие аналогичные добавки. В2 дает возможность клеткам организма активнее вырабатывать энергию, за счет чего ему проще бороться с заболеванием.

Также при диагностировании ОРЗ организму ребенка необходим витамин А. Больше всего он содержится в печени и рыбьем жире. Ретинол является одним из ключевых элементов, участвующих в работе иммунной системы. Его регулярный прием способствует увеличению защитных функций слизистых.

При появлении насморка и кашля ребенку можно дать витаминный комплекс с содержанием аскорбиновой кислоты и токоферола. Благодаря витамину С усиливается противовирусное воздействие и укрепляется иммунная система. Аскорбиновая кислота вместе с витамином Е повышает защитные функции и предотвращает повреждение вирусом клеточных структур организма.

Витамины группы В также важны при простуде. Например, В1 обеспечивает более быстрое восстановление слизистых дыхательной системы. Также за счет тиамина облегчается состояние горла при появлении позывов к кашлю. Ослаблению кашля способствует никотиновая кислота, попадание в организм которой обеспечивает сосудорасширяющее действие.

Как уберечь малыша от частых простуд?

Правильный рацион и регулярный прием витаминов — основные составляющие крепкого иммунитета. Кроме того, ребенок должен больше гулять на свежем воздухе.

С детства рекомендуется приучать детей к низким температурам. Это позволит избежать заболевания простудой при малейшем переохлаждении организма. Ребенок должен одеваться по погоде. Любые психосоматические причины необходимо исключить. Больше уделяйте внимание ребенку, минимизируйте стресс, поскольку это напрямую влияет на работу его иммунной системы. Если малыш все же заболел, чаще проветривайте комнату, больше давайте ему теплого питья, используйте увлажнители и ионизаторы воздуха, а также делайте дезинфекцию помещений.