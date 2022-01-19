Расширительный бак для системы отопления: параметры выбора

Расширительный бак – важнейший компонент всех автономных отопительных систем. Он предназначен для компенсирования увеличения объёма при нагревании и восполнения небольших потерь жидкости. Изделие состоит из металлической ёмкости, подключенной к системе отопления закрытого типа. Необходимо для снижения давления вследствие принятия выдавливаемого после нагревания и расширения теплоносителя.

Расширительный бак препятствует возникновению увеличения давления в системе и предотвращает гидравлический удар и, следовательно, предотвращает повреждение главных элементов отопления. Для того чтобы избежать таких неприятностей, необходимо купить расширительный бак и установить его в домашней системе отопления.

Виды

Выбор расширительного бачка зависит от типа отопительной системы: закрытая или открытая.

Открытый тип баков. Такие баки устанавливаются в отоплении, в котором для передвижения жидкости используется самотёк (естественная конвекция). Конструктивно бак состоит из цилиндрической или квадратной ёмкости, которая устанавливается сверху отопительной системы. Помимо компенсации теплового расширения, он отводит воздух из отопления. Так как такой бачок открытый, из него постоянного испаряется жидкость, поэтому нужно следить и доливать её. Для снижения теплопотерь бак лучше термоизолировать. Должно быть оснащение трубкой, чтобы контролировать перелив бака. Она выводится на улицу или в систему канализации.

Закрытые баки. Для них подходит любой тип отопления: естественная, принудительная циркуляция. В замкнутой ёмкости теплоноситель не контактирует с воздушной средой и снижается вероятность коррозии металлических компонентов. Для герметичных баков необходима установка ручного или автоматического клапана, отводящего воздух. Для измерения давления жидкости нужен манометр.

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Выбор

Подбирая экспанзомат, необходимо учитывать его температурные и прочностные свойства. Когда бак подключен, нужно избегать повышения давления и температуры больше разрешённых показателей. Нужно рассчитать необходимый объём бака и покупать тот, у которого ёмкость превышает или равна расчетной. Если теплоносителем служит гликолевая смесь, то объём используемого бака должен быть на 50% больше расчётного. Каким будет расширительный бачок, нужно решать при проектировании системы отопления. Изделие нужно покупать такое, которое превышает объёмом расчётный. Наличие большого бака не принесёт никаких проблем для отопительной системы.

Устанавливать бак должны работники специализированных компаний.