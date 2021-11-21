Заправка кондиционера по доступной цене

Постоянные вибрации, резкие перепады температуры, попадание посторонних предметов, влаги, грязи способствуют тому, что холодильный контур разгерметизируется. Как следствие, утечка фреона, низкая подача холода, выход из строя отдельных компонентов вплоть до поломки устройства.

Эффективность системы

Потеря хладагента до 15 % в течение года является нормой, поэтому процесс закачки фреона для относительно новых авто (до 6 лет эксплуатации) необходимо проводить не реже 1 раза в 2 года. Установленная на такую процедуру как заправка кондиционера авто цена в компании «Генстар» зависит от многих факторов, в частности, марки машины, сложности проводимой операции, степени загрязненности компрессора, необходимости в восстановительных работах отдельных элементов.

На эффективность работы автокондиционера могут влиять следующие факторы:

регулярное обслуживание и профилактика;

чистка или замена воздушных фильтров;

обращение в сервисный центр при неисправностях холодильного контура;

соблюдение правил эксплуатации;

интенсивность пользования транспортным средством.

Автокондиционер рекомендовано также включать в зимнее время с целью профилактики. Это обеспечивает смазывание деталей, предотвращает рассыхание уплотнителей. Достаточно дать поработать устройству несколько минут, чтобы инициировать требуемые процессы в системе.

Неисправности, приводящие к разгерметизации контура

Сервисный центр «Генстар» специализируется на разного рода работах: производит ремонт турбин, тормозной системы, генераторов, техническое обслуживание кондиционеров, а также восстановительные процедуры отдельных компонентов. Какие неисправности приводят к выходу из строя климат-контроля:

коррозия радиатора, трубопроводов (появляются микротрещины, люфты);

повреждения уплотнителей или их износ;

снижение эластичности сальников;

мелкая или крупная авария, в результате которой произошло смещения составных частей;

нарушены контакты, не работает датчик высокого давления.

Чтобы устранить неполадку, проводят комплексную диагностику. Итоговая стоимость работ будет определяться после разборки устройства. Только тогда можно оценить объем работ, определить сложность задачи, какие запчасти подлежат ремонту, нужна ли замена деталей и т.д.

После дефектовки, чистки, происходит непосредственная дозаправка. Из системы удаляют оставшийся фреон с примесями масла, взвешивают его. Далее проводят вакуумирование. Процедура нужна для удаления остатков влаги, воздуха из контура, покажет, есть ли утечка. При ее наличии производят восстановительные работы. На финальном этапе закачивают хладон, добавляют масло, проверяют давление и другие рабочие параметры. Если все в порядке, оборудование готово к эксплуатации.

Регулярный сервис поможет предупредить поломку. Итоговая сумма будет меньше, чем цена полноценного ремонта. Обращаться целесообразно в надежные сервисные центры, не искать частных мастеров, у которых нет профессионального оборудования. Кроме комплексных услуг, заказчик получает гарантию и финансовую отчетность, где указаны наименование манипуляций и их стоимость.