Студия дизайна и ремонта «Борис»: индивидуальные и практичные решения

Представить свой бизнес перед клиентами в лучшем свете можно с помощью ремонта в новом или старом помещении. Однако сделать хороший ремонт без дизайн-проекта сложно. Именно поэтому дизайн кафе в Харькове важно доверять специалистам. Красивый и комфортный интерьер в заведении привлекает многих клиентов, которые потом становятся постоянными. Ни один потребитель не захочет воспользоваться вашими услугами, если ваше кафе или офис выглядит плачевно. Правильным решением для вас станет заказ услуги по ремонту под ключ и дизайну помещений у профессионалов студии «Борис».

Зачем кафе нужен дизайн-проект

Выбирая заведение, в котором можно одновременно вкусно покушать и отдохнуть, люди руководствуются разными критериями. И дело не только в сервисе или вкусной кухне. Немаловажную роль играет общая атмосфера в заведении, заставляющая клиентов возвращаться снова.

Маркетинговые исследования уже давно доказали, что успешность кафе во многом зависит от его интерьера. Чтобы выделить свое заведение среди сотен подобных, для создания дизайна кафе следует привлечь настоящих экспертов. Это касается и тех случаев, если нужен ремонт офиса в Харькове. Задача дизайн-проекта не ограничивается лишь созданием уникального или оригинального образа кафе. Несомненно, это важно, но большее значение имеет грамотное распределение пространства. Дизайнеры и архитекторы студии «Борис» имеют большой опыт работы в проектировании гармоничного интерьера кафе, поэтому:

помогут определиться со стилем интерьера;

создадут проект с учетом ваших визуальных предпочтений;

подберут декоративные и отделочные материалы в приятной для восприятия цветовой гамме;

распределят освещение таким образом, чтобы оно было не навязчивым, а уютным;

продумают комфортную планировку и расстановку мебели как для гостей, так и для персонала;

спланируют правильную расстановку техники и инвентаря на баре, необходимую для быстрого обслуживания персоналом;

позаботятся о текстиле, гарнитуре, аксессуарах, деталях, акцентах и прочих вещах в интерьере кафе;

учтут и реализуют все санитарно-гигиенические нормы, требования к пожарной безопасности.

Преимущества дизайна для кафе

Заказав услугу дизайна кафе в студии «Борис», вы получаете такие преимущества:

Экономию времени, сил и нервов. Все, что нужно, – просто озвучить специалистам свои идеи. Все остальное они сделают сами.

Грамотное вложение денег. Профессионалы лучше знают рынок стройматериалов, ориентируются, где можно их приобрести по выгодным ценам.

Эргономично спланированное пространство.

Создание неповторимого и уютного интерьера в нескольких вариантах.

Четкие и последовательные действия специалистов. Бригада выполняет ремонтные работы согласно чертежам дизайн-проекта, поэтому допущение ошибок сводится к нулю.

Экспертный взгляд дизайнера. Он знает секреты и тонкости любого ремонта, а возникшую преграду превращает в изюминку проекта.

Практичность и продуманность.

Хороший ремонт в офисе как залог успешности бизнеса

Офис – это визитная карточка компании, а также рабочая зона персонала, влияющая на его продуктивность и творческий потенциал. Специалисты студии «Борис» предлагают комплексный ремонт офиса в Харькове под ключ. Сотрудничество предполагает такие этапы:

Создание технического задания на ремонт помещения. Составление сметы расходов. Заключение и подписание договора на выполнение работ. Выполнение ремонта под ключ с помощью современных технологий и оборудования.

При мероприятиях гарантируется использование высококачественных стройматериалов. Студия выполняет в офисных объектах Харькова капитальный и косметический ремонт под ключ точно в срок. Ремонтные работы в офисе позволяют обновить атмосферу, сделать пространство более удобным, привлечь новую аудиторию.