Мясо как важная составляющая здорового меню

Поэтому среди самых известных кулинарных творений преобладают блюда, включающие мясо в том или ином виде. Данный продукт прекрасно сочетается с любыми овощами, грибами, крупами и макаронами. Его легко можно жарить, запекать, варить или тушить.

Национальную кухню Украины невозможно представить без хорошей свинины и наваристого мясного борща. Каждая хозяйка, заботящаяся о вкусовых качествах блюда, должна придерживаться некоторых простых правил:

перед готовкой замачивать продукт не стоит – достаточно его хорошенько промыть;

разморозку мяса следует осуществлять в холодильнике во избежание порчи изделия;

неприятный запах можно подавить, поместив сырье в раствор соли, а затем – раствор уксуса;

добавлять соль необходимо лишь в конце приготовления, иначе она вытянет внутренние соки;

помещение мясного продукта в кипящую воду позволит сохранить сочность, что будет нелишним также при подготовке к жарке;

для придания исходному блюду румяной корочки с помощью салфетки удалить с поверхности лишнюю жидкость.

Обычно продукты животного происхождения делят на стандартные и деликатесные. Стоимость второй группы выше, поскольку для сохранения лучших вкусовых качеств производителю необходимо приложить усилия. В магазинах Новус к таковым относят сырье, прошедшее заморозку лишь единожды и сберегаемое не более трех месяцев.

Купить мясо высшей категории с доставкой на дом

Мясные блюда являются визитной карточкой многих стран. Желающие приятно удивить гостей повара заказывают для ресторанов продукты исключительно высшей категории, а хозяйки берут на дом высококачественные изделия для праздничных столов. Когда-то с тем, где купить соответствующий всем требованиям образец, возникали большие проблемы. Сегодня в торговой сети Novus покупателям предлагаются товары, успешно прошедшие проверку по всем показателям. Причем такое мясо https://novus.zakaz.ua/ru/categories/fresh-meat/ доступно не только в Киеве. Благодаря современному подходу к обслуживанию клиентов компанией был создан удобный интернет-магазин, поддерживающий функцию удаленной торговли. Услуга подразумевает обеспечение быстрой доставки товара по любому действующему в стране адресу с помощью надежных рефрижераторов, сохраняющих качество продуктов. Чтобы купить все необходимое из дома, теперь достаточно лишь заполнить простую форму заявки на сайте Новус. Продуманная во всех мелочах система перевозки гарантирует отсутствие проблем с доставкой.

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