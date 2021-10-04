Как выручит ломбард в случае проблем с финансами

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда необходимость финансов становится критической, или просто срочно нужна определенная сумма до зарплаты. Нередко люди прибегают к помощи различных кредиторов. Это могут быть МФО или банки. Однако многие попросту не доверяют кредитной системе данных организаций, поэтому обращаются в ломбарды. Они принимают украшения и различную технику, начиная от мобильных телефонов и заканчивая микроволновыми печами.

После определения способа получения денег появляется следующий вопрос относительно того, в какой ломбард лучше обратиться, чьи предложения окажутся выгоднее, а условия сотрудничества комфортнее. В данном случае ответ очевидный. Лучшим решением, когда речь идет о ломбардах, является «Скарбниця». Здесь можно получить кредит под залог золота, серебра, техники и других товаров. Вам будут предложены максимально выгодные условия сотрудничества. Если вы заинтересованы в получении кредитных средств под залог техники, получить подробную информацию по этому поводу можете на сайте https://www.skarb.com.ua/.

Интересные предложения

«Скарбниця» предлагает своим клиентам следующие услуги:

Кредит под залог золота, техники, бриллиантов, серебра, часов, антикварных вещей.

Промломбард. В данном случае выдаются кредиты под залог инструмента, бытовой техники разных габаритов, строительного оборудования.

Пополнение банковских карт. Внесение наличных на свою или чужую карту, погашение кредита.

Компания припасла несколько козырей в рукаве:

Интернет-магазин золотых изделий. Здесь клиент может подобрать ювелирные украшения по очень заманчивым ценам.

Доступ в личный кабинет. Вашему вниманию предоставляется онлайн-игра. Если вы ее пройдете, то сможете получить ценные призы. Например, золотые украшения, внушительные скидки.

Бонусная система, с помощью которой можно превратить накопленные бонусы в реальные деньги, пополнить ими свой мобильный телефон.

Интересные акционные предложения: увеличение суммы кредита при залоге ювелирных изделий или техники.

Современное приложение, позволяющее хранить ломбард в телефоне и пользоваться его услугами онлайн.

Система кэшбэка за выполнение бонусных задач.

Пополнение карты с комиссией 1,1%. Операция будет выгодной, безопасной, удобной и надежной.

Мобильный ломбард с доставкой денег в ваш город.

Кредиты под залог ноутбука, планшета, смартфона, монитора, телевизора, фотоаппарата, видеокамеры, MP3-плеера.

Присоединяйтесь к «Скарбниця» и получайте качественное обслуживание.