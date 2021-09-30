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Как выбрать газовый котел?

30.09.2021 / 20:20
Как выбрать газовый котел?
Экономить на отопительных агрегатах можно, но, если делать это с умом.

Газовые котлы являются главной составляющей систем отопления частных домов. Моделей в продаже много, каждый тип имеет определенные функционал и назначение. Если не определились с выбором, обязательно детально изучите особенности оборудования, сравните разные установки, их характеристики и стоимость. Хорошие котлы долговечные, надежные, не требуют дополнительных сервисных обслуживаний. От неприятностей с оборудованием низкого уровня никто не застрахован. Поэтому при выборе учитывайте затраты на покупку и сервисные обслуживания.

Способы монтажа оборудования

Газовый котел энергию сгоревшего топлива передает через тепловой обменник. Для классификации оборудования применяются разные критерии, их нужно учитывать при покупке. Один из важнейших факторов – тип размещения. Напольные модели мобильные, могут устанавливаться практически в любом помещении. У настенных свои особенности:

  1. Компактность – в маленьком корпусе размещаются горелка и тепловой обменник, устройство управления, манометр, насос, пр.
  2. Демократичная цена – настенные модели обычно стоят меньше напольных.
  3. Простая установка – она быстрая, недорогая. В напольных системах каждый элемент монтируют отдельно, тут можно делать все сразу.

Число контуров

Котлы для отопления могут идти с разным числом выходов. Основные варианты:

  • Двухконтурные – есть выходы для подключения ГВС контуров. Модели функциональные, компактные, подойдут для квартир и домов. Много места на установку не требуется. Тепловой обменник греет отдельно ГВС контур и отдельно воду. Автоматика позволяет задавать нужные параметры для каждого контура по отдельности.
  • Одноконтурные – в устройствах один подвод, назначение моделей – обогрев помещений. Для решения задач ГВС можно установить тот же бойлер. Вода в нем будет нагреваться носителем тепла из отопительной системы. Экономичность высокая, цена доступная, конструкция надежная и простая.

Как устроены камеры сгорания

В каталоге котлов https://ukravtonomgaz.ua/ru/catalog/gazovye-kotly вы найдете модели с разными типами камер сгорания. Какой вариант лучше и почему? Все зависит от ваших предпочтений и потребностей. Открытая камера больше похожа на обычную горелку, которая соединена с обменником тепла. Для поддержания процесса горения в камеру должен подаваться кислород. То есть вам нужно будет обустраивать дымоход.

Закрытая камера – более чистое и экологичное решение, она подойдет для помещений, где невозможно оборудовать стандартный дымоход. Продукты горения могут отводиться принудительно либо естественным путем. В конденсационных котлах во время сгорания топлива образуются углекислый газ и вода. Для осуществления текущих процессов предусмотрен теплообменник.

И последний момент – взаимосвязь энергонезависимости и экономичности. В автономных моделях устанавливается пьезорозжиг, электронные более экономичные, оснащаются встроенными рабочими блоками.

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