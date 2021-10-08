Услуги интернет-маркетинга: кому и когда нужно обращаться к специалистам

Многие считают, что продвижение веб-сайта — это значит добиться, чтобы проект попал в топ. Но это всего лишь часть работы, ведь еще необходимо удержать аудиторию и привлечь новых посетителей. На первом месте те, кто готов приобрести продукт. Это нелегкая задача. Для достижения желаемого результата нужно знать основы интернет-маркетинга. Лучшие фрилансеры по продвижению находятся здесь: https://freelancehunt.com/freelancers/prodvizhenie/kontekstnaya-reklama. Сначала поставьте точную цель, потом занимайтесь поиском специалиста.

Что лучше: новые идеи или опытный эксперт по бренду

В этой сфере важное значение имеет то, насколько правильно поставлены цели. От этого зависит, как быстро можно достичь эффективного результата. Если хотите не просто расширить свои возможности, но и выступить за рамки традиционного интернет-маркетинга, а также рекламы бренда, преимущества у экспертов или агентств.

Главные достоинства сотрудничества с профильным специалистом:

свежие идеи по продвижению проектов из разных отраслей и сфер;

легко подбирают новые методы;

опыт во многих отраслях, что позволяет обосновать и быстро использовать оригинальную методику.

При найме эксперта нужно только поставить задачу. Маркетолог знает, что и как нужно делать для продвижения, развития веб-сайта. Если задача — не развитие, а возможность удержать бренд в стабильном положении, агентству понадобится больше времени и средств на реализацию. Предоставляя такие услуги, учитывают рекомендации бренда. Одновременно разрабатывают и новую тактику, благодаря которой происходит постепенное развитие проекта. Но здесь требуется больше времени для подготовки. Это главное отличие от услуг штатного сотрудника.

На нашей бирже можно работать по этой специализации. Главное — иметь навыки и желание трудиться. Соответственно, здесь можно найти отличного исполнителя.

Через какой период нужен эффективный результат

При сотрудничестве с уже устоявшейся и сложившейся командой есть возможность контролировать ход работы и ежедневные задачи. Внутренний маркетолог отвечает за то, насколько быстро будет достигнут успех и результат.

Этот специалист обладает полной информацией о бренде и знает нюансы политики компании. Работает и вкладывает много сил и труда в успех проекта. Поэтому результаты видны сразу и ждать не придется.

Если речь идет об учете охвата, а также стоимости, внутренний маркетолог обойдется дороже. Нужны средства не только на оплату труда сотрудника, но и специализированное обучение, льготы и др.

Главное отличие маркетолога в штате от агентства — более медленная работа. Начинают после того, как из команды ушел человек. При сотрудничестве с агентством наблюдается постоянная эффективность.

Что лучше подойдет для вас

От сферы бизнеса зависит то, какой вариант подходит. Учитывают бюджет и преследуемые цели. Сложным заданием может оказаться поиск подходящего партнера или человека для работы. В любой ситуации нужно некоторое время, чтобы убедиться в том, что выбранный вариант подходит.

Преимущества работы со штатным маркетологом:

сотрудник обладает необходимыми внутренними знаниями;

постоянный контроль — вы всегда в курсе того, какие задачи выполняются, видите, на каком этапе находится работа;

практически нет конфликтов, так как вы самостоятельно руководите командой и быстрее договоритесь.

Маркетолог, желающий зарабатывать на выгодных заказах, применяет на практике навыки аналитика, тактического стратега, разбирается в технических нюансах продвижения.

В работе с внутренним маркетологом есть и недостатки:

за свои деньги получите в итоге меньше;

если в команде появляется новый специалист, необходимо заново его обучать и дать время на изучение всех нюансов проекта.

Здесь нужно учитывать, что принесет больше пользы для бизнеса. С учетом приоритетов, плана работы, потребностей в разное время может потребоваться как агентство, так и специалист узкого направления. Если вы сомневаетесь в выборе, обратитесь за помощью к специалистам биржи фриланса Freelancehunt.